مواصلاً جهوده الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري وتطوير الكفاءات الكويتية، احتفى بنك برقان، يوم 17 مايو 2023، بتخريج 18 موظفا متميزا من مجموعة برامج الشهادات المعتمدة في معهد الدراسات المصرفية، خلال حفل أقيم بفندق الجميرا - شاطئ المسيلة، وذلك بحضور عدد من ممثلي إدارة الموارد البشرية في البنك.



اجتاز الخريجون ثمانية برامج ونالوا شهادات مختلفة في معهد الدراسات المصرفية، بما فيها إدارة الائتمان المعتمدة (CCM)، شهادة إدارة الائتمان المتقدمة (ACCM)، شهادة مدير فرع معتمد (CBBM)، شهادة مساعد مدير فرع معتمد (CABBM)، شهادة إدارة المخاطر (RMC)، شهادة مدير عمليات فرع معتمد (CBBOM)، شهادة مدير علاقات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية (CBRM)، وشهادة مدير ثروات مصرفي معتمد (CBWM).



وفي هذه المناسبة، تقدم بشار القطان، مدير أول وحدة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان بتهنئة الخريجين على هذا الإنجاز المتميز فقالت: حصد الخريجون العديد من الشهادات المعتمدة من معهد الدراسات المصرفية، وهذا الانجاز يمثل نجاحا على المستوى الشخصي والمهني، ونظرا لما يمثله رأس المال البشري لدى بنك برقان من أولوية، فإن نموهم المستمر وتطويرهم يعتبر بلا شك ركيزة أساسية لنجاح البنك وقدرته على الحفاظ على مكانته الرائدة في السوق والمضي قدما نحو آفاق جديدة من التميز المصرفي والمالي.



وأضاف: نسعى من خلال التطوير المستمر لكفاءاتنا الوظيفية في البنك إلى ضمان توفير أرقى مستويات الخدمة لعملائنا وتعزيز علاقتهم ببنك برقان كشريك مالي موثوق.



وأشار القطان إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بنك برقان ومعهد الدراسات المصرفية تجسد التزامه بخدمة المجتمع، وذلك من خلال رفع مستوى الخبرات المهنية للكفاءات الوطنية، وتعزيز قدرتهم على المساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد المحلي.



من جانب آخر، قالت فاطمة أحمد، مدير قسم التعلم - وحدة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: إن التعلم ضروري لتنمية الإمكانيات والقدرات الشخصية والتقدم في الحياة المهنية، ومن هذا المنطلق نعمل بشكل مستمر على توفير فرص التعلم المختلفة لموظفينا بهدف دعمهم وتمكينهم من التطور على المستويين، الشخصي والمهني.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان قد حصد في الآونة كأول بنك في الكويت شهادة «Great Place to Work» (أفضل بيئة للعمل)، نظرا لالتزامه بتطوير موظفيه على كل المستويات، إضافة إلى اعتماد تصنيفه في المرتبة 14 ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في الكويت لعام 2023.



وتأتي شراكة البنك مع معهد الدراسات المصرفية كجزء من استراتيجيته الشاملة لتنمية رأس المال البشري، والتي تشمل مجموعة واسعة من فرص التعلم والتطوير، الهادفة إلى تعزيز موقعه القيادي في السوق، ودعم اقتصاد الكويت الوطني.