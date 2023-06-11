أعلنت شركة ديمه كابيتال للاستثمار، التابعة لمجموعة الامتياز للاستثمار والرائدة في الاستثمارات العقارية الدولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد (Dimah.com.kw)، وذلك في إطار توجهها لتعزيز تجربة العملاء والمستثمرين.



وصمم الموقع الجديد ليوفر تجربة تصفح سلسة، حيث تم تحسين واجهة المستخدم وتطوير المحتوى، مما يتيح للمتصفح فرصة للاطلاع على المعلومات الاستثمارية المحدثة بسهولة ويسر.



وتم تطوير الموقع وفقا لأعلى المعايير العالمية، حيث يعكس التصميم الديناميكي للواجهة الجديدة رؤية الشركة في الحرص على النزاهة والشفافية.



وفي هذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديمه كابيتال حسام المزيعل: يتيح الموقع الجديد للمستخدم فرصة للاطلاع على أحدث الأخبار والتطورات في مشاريع ديمة كابيتال وشركاتها التابعة في الولايات المتحدة الأميركية والولايات المتحدة.



ونأمل أن يكون إطلاق الموقع الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقة مع العملاء والمستثمرين وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والخدمات بشكل أكثر يسرا وسهولة.



ودعا المزيعل جميع المهتمين بالاستثمار في العقار إلى زيارة الموقع الجديد واستكشاف ميزاته، حيث إنه متاح باللغتين العربية والإنجليزية، ويتمتع بمستويات عالية من الأمن لضمان سلامة جميع المستخدمين.