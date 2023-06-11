ثبتت وكالة التصنيف الائـتـمـانـي «كابـيـتال انتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل وعلى المدى القصير لبنك الخليج عند (+A) و(A1) على التوالي، وفي الوقت نفسه ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني القائم بذاته للبنك في المرتبة (-a) مع نظرة مستقبلية مستقرة.



من ناحية أخرى، قامت الوكالة بتثبيت تصنيف السندات المساندة لبنك الخليج المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 والبالغة قيمتها 50 مليون دينار في المرتبة «+BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة.



ويأتي كل من التصنيف القائم بذاته للبنك وتصنيف قوته المالية الأساسية مدعومين بتواجده الراسخ، وخاصة في مجال الخدمة المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى مؤشرات جيدة لجودة الأصول الناتجة عن القروض، وكذلك قوة نسب كفاية رأس المال، والمؤشرات الجيدة للسيولة.



كما يعكس تصنيف القوة المالية الأساسية للبنك حجمه كخامس أكبر بنك في الكويت من حيث إجمالي الأصول كما في الربع الأول من عام 2023، وكونه يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع المصرفية في الدولة، وحصة جيدة في السوق في كل من القروض والودائع، حسب إعلان الوكالة.



وبالنسبة الى جودة أصول بنك الخليج، ذكرت كابيتال انتليجنس في تقريرها: «يعتبر بنك الخليج من المؤسسات التي تتمتع بإدارة جيدة وجهة إقراض محافظة.



وهو يتمتع بمؤشرات سليمة لجودة الأصول الناتجة عن القروض كما هو مثبت في محفظة القروض المتنوعة نسبيا وفق شرائح العملاء والقطاع الاقتصادي، وعليه ترى الوكالة أن البنك سيتمكن من المحافظة على مستوياته الجيدة في جودة الأصول الناتجة عن القروض، والتي تعتبر الأفضل مقارنة بباقي القطاع المصرفي».



وتعليقا على إعلان كابيتال إنتليجنس لكل من التصنيفات الائتمانية للبنك وتصنيف السندات، قالت نائبة المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري: «يسرنا للغاية قيام وكالة كابيتال انتليجنس بتثبيت تصنيف البنك للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند (+A) وتصنيف السندات المساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار عند (+BBB)، فهذا التقدير الدولي يؤكد المركز الجيد لبنك الخليج في السوق وإدارته ذات الخبرة الواسعة التي ساهمت في تحقيقه نتائج ممتازة بجودة الأصول الناتجة عن القروض، بالإضافة إلى وجوده الراسخ ومكانته الجيدة في السوق والتي ستستمر في تمكين البنك من تحقيق أرباح مستدامة».



ولايزال بنك الخليج يحظى بالتقدير الدولي فيما يتعلق بجدارته الائتمانية وقوته المالية، فهو حاصل على المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث الكبرى.