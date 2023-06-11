أعلنت «الإدارة الذاتية» التي تديرها قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، عن عزمها بدء محاكمة عناصر تنظيم «داعش» الأجانب الذين تحتجزهم مع آلاف المدنيين في مخيمات شمال شرق سورية في محاولة للضغط على المجتمع الدول لتقوم الدول بتسلم مواطنيها المحتجزين في تلك المخيمات المكتظة.



وقالت، في بيان نشرته عبر حسابها في فيسبوك، إن القرار جاء «بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لتسلم مواطنيها من التنظيم».



وأضافت أنها «ستقدم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم»، وفق تعبير البيان.



وأشارت إلى أن محاكمة العناصر «لا تعني عدولها عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف الدواعش»، فيما دعت التحالف الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمحلية «للانخراط بشكل إيجابي والحضور وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات».



وبحسب البيان، اعتقلت «قسد» أكثر من 10 آلاف عنصر من «داعش» من منطقة «الباغوز» آخر معاقل التنظيم في شرق سورية، وأنهم «قابعون الآن في مراكز الاحتجاز التابعة لها»، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، غالبيتهم أطفال ونساء، يقيمون في مخيمات شمال شرقي سورية.



وذكرت أن ما يقرب من 15 ألف عنصر من «قسد» قتلوا خلال المعارك ضد «داعش» خلال السنوات الماضية، فيما جرح ما يزيد على 25 ألفا آخرين.