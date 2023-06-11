مفرح الشمري



يغادر صباح اليوم وفد الكويت برئاسة وكيل وزارة الاعلام بالتكليف ناصر المحيسن الى الجمهورية التونسية الشقيقة لحضور افتتاح الدورة الـ23 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون والتي ستنطلق نسختها الجديدة غدا الاثنين وتستمر حتى 15 الجاري بتنظيم من اتحاد اذاعات الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية والتلفزة التونسية والاذاعة التونسية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، حيث تشمل هذه التظاهرة الاعلامية البارزة في الوطن العربي أنشطة عديدة من أهمها المسابقات الاذاعية والتلفزيونية في مختلف الأصناف البرامجية والإخبارية، بالإضافة الى معرض الأسبو للاذاعة والتلفزيون وكذلك سوق البرامج.



ويضم الوفد الى جانب وكيل وزارة الاعلام كلا من الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة د. يوسف السريع والوكيل المساعد لقطاع الاعلام الجديد سعد العازمي ومراقب الدعم الاداري في قطاع الاذاعة ناصر العجمي. وستشارك وزارة الاعلام في جميع انواع المسابقات الاذاعية والتلفزيونية في هذا المهرجان، حيث اعدت مجموعة من الاعمال مثل «صالح في قلب الفلك» في مسابقة الدراما الاذاعية، وفي مسابقة برامج البودكاست تشارك الكويت في برنامج خاص عن الارشيف الاذاعي الذي تزخر به مكتبة اذاعة الكويت، بينما تشارك في مسابقة البرامج الكشفية من خلال برنامج «زهور الصباح» اما المشاركة التلفزيونية فتتمثل في عدد من البرامج الثقافية والمنوعة، بالإضافة الى مشاركة المسلسل التلفزيوني «البوشية» في مسابقة الدراما التلفزيونية.



وبدعوة من اتحاد اذاعات الدول العربية لحضور فعاليات الدورة الـ23 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون، غادر صباح امس مدير اذاعة البرنامج العام الاعلامي سعد الفندي برفقة النائب الاول لرئيس اتحاد اذاعات الدول العربية محمد العواش وذلك لخبرته الاعلامية الطويلة واسهاماته الكبيرة في دعم الانشطة التي يقوم بها اتحاد اذاعات الدول العربية.