يحيى حميدان



قررت إدارة نادي الكويت إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في صربيا استعدادا للموسم المقبل الذي سيستهله بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية المقررة اقامتها بنظام التجمع في السعودية بداية من 27 يوليو المقبل والتي يشارك فيها ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبه الرجاء المغربي والوحدة الاماراتي وشباب بلوذداد الجزائري.



وسيتوجه «الأبيض» إلى صربيا في أوائل الشهر المقبل انتظارا لعودة لاعبيه الدوليين المنضمين لمنتخبنا الوطني في 4 من الشهر ذاته.



وبلغ الكويت نهائيات كأس الملك سلمان عقب تجاوزه عقبة نواذيبو الموريتاني بهدف نظيف سجله التونسي طه ياسين الخنيسي بالدقيقة 7 في مباراة الإياب، بعدما فاز «الأبيض» 2-1 في مباراة الذهاب بنواكشوط.



وقال مدرب الفريق الكويتاوي، الصربي بوريس بونياك، ان مواجهة الإياب أمام نواذيبو لم تكن سهلة، حيث كنا بحاجة للقتال للخروج بنتيجة إيجابية وهو ما قمنا به بعدما سجلنا هدفا مبكرا وبعدها فضلنا التحكم برتم المباراة، لاسيما في ظل فوزنا في الذهاب.



وبين أنه جدد عقده رسميا مع «الأبيض» لمدة سنة كاملة، معتبرا أن هذه الخطوة جاءت عقب النتائج المميزة التي حققها مع الفريق منذ وصوله قبل شهرين، حيث حقق لقبي الدوري الممتاز وكأس الأمير، بالاضافة إلى التأهل إلى نهائيات كأس الملك سلمان.



وأشار بونياك إلى أن الكويت يحتاج للاستعداد بصورة جيدة قبل التوجه إلى السعودية للمشاركة بكأس الملك سلمان وذلك في ظل وجود نخبة من الفرق العربية، ما يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا.