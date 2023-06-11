مبارك الخالدي



يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته بمعسكره المقام في مصر استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، وكانت بعثة الأزرق قد وصلت إلى القاهرة الجمعة الماضي، وباشر المنتخب بقيادة البرتغالي روي بينتو التدريبات وفق برنامج الإعداد الذي من المقرر ان يتضمن مباراتين وديتين ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، على أن تغادر البعثة القاهرة 18 الجاري متجهة الى الهند للمشاركة في بطولة جنوب آسيا.



وفي هذا الإطار أعلن مدير المنتخب عبدالرحمن موسى ان الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي بينتو استبعد اللاعبين بدر طارق وأحمد الزنكي بداعي الإصابة، مضيفا ان اللاعبين لن يشاركا في معسكر القاهرة وكذلك في بطولة جنوب آسيا بالهند والتي ستنطلق 18 الجاري، حيث من المقرر ان يشارك الأزرق في أولى مبارياته بها يوم 21 الجاري.



وقال الموسي ان الحارس سليمان عبدالغفور سينضم الى معسكر القاهرة فور انتهاء فترة الإعداد والتأهيل من الإصابة التي يعاني منها، الجدير بالذكر ان اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم تولي المرحلة الراهنة لإعداد المنتخب أهمية قصوى لرفع نقاط وتصنيف الأزرق قبل خوض الاستحقاقات الرسمية.



الأولمبي في سلوفينيا



في جانب آخر، يواصل منتخبنا الأولمبي تدريباته في معسكره بمدينة سريجا السلوفينية، وذلك على فترتين والتي كان قد وصلها الخميس الماضي، حيث يقيم الأزرق في فندق ارتيجا الذي تتوافر فيه المستلزمات المطلوبة لتطبيق برنامج الإعداد للأزرق الذي يستعد تصفيات كأس آسيا 2024 في سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى الأولمبياد.



وتضم مجموعة الأزرق «السادسة» منتخبات العراق وتيمور الشرقية ومكاو، ومن المقرر ان يلعب الأولمبي 3 مباريات ودية خلال فترة المعسكر.