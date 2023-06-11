هادي العنزي



يلتقي الكويت في الـ 5:45 مساء اليوم مع نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، في ثاني مواجهاته ببطولة «السوبرليغ» الآسيوي لكرة السلة لمنطقة غرب ووسط آسيا، التي تقام منافساتها في صالة الشيخ سعيد آل مكتوم في دبي بالإمارات، وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية 17 الجاري.



وقد تمكن «العميد» من تسجيل فوزه الأول في المنافسات الآسيوية بعد تغلبه على نظيره غورغان الإيراني 95-85 أمس الأول في أولى مباريات الفريقين بالبطولة، فيما خسر شباب أهلي دبي المستضيف من نظيره أستانا الأوزبكي 80-73.



ويسعى الكويت اليوم إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا في البطولة، وحجز مقعده مبكرا في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما سيكون شباب أهلي دبي مطالبا بالفوز للمحافظة على بقاء حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور الثاني.