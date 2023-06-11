أحرز لاعبو نادي الطموح الرياضي للإعاقات الذهنية 4 ميداليات مختلفة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية في منافسات اليوم الأول لملتقى التشيك الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة الذي تنظمه اللجنة البارالمبية التشيكية بمدينة أوسترافا من 8 إلى 11 الجاري.



وقالت أمين السر العام لنادي الطموح رئيس الوفد صديقة الأنصاري إن فهد الصليلي وحنين المسباح تمكنا في سباقي 200 متر (رجال - سيدات) تصنيف (T20) من إحراز ميدالية ذهبية لكل منهما، فيما فاز حسن سمير بالميدالية الفضية في سباق 800 متر تصنيف (T36) وعبدالله سالمين بالميدالية البرونزية في سباق 200 متر تصنيف (T20)، وواصفة شباب الطموح بأنهم كانوا على مستوى عال من المسؤولية ونجحوا في تقديم صورة مشرفة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.