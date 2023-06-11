انتقل إلى رحمة الله أمس الزميل سامي عبدالفتاح مراسل «الأنباء» في القاهرة، بعد صراع مع المرض. وهو صاحب مسيرة حافلة في العمل الصحافي الرياضي، وشغل مناصب عدة، من بينها مدير تحرير جريدة المساء المصرية، وعضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.



وكان الراحل مثالا للإخلاص والتفاني على مدار السنوات الطويلة التي قضاها مع فريق «الأنباء».



هذا، ونشر سكرتير عام نقابة الصحافيين المصرية الكاتب الصحافي جمال عبدالرحيم منشورا عبر «فيسبوك» قال فيه: «فقدت الصحافة المصرية الزميل العزيز الكاتب الصحافي والناقد الرياضي المعروف سامي عبدالفتاح مدير تحرير المساء بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة».



كما نعى النادي الأهلي الفقيد ببيان على لسان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.



كما نعى الإعلاميان أحمد شوبير ومهيب عبدالهادي الزميل عبدالفتاح وكتبا عبر «تويتر»: «أنعي ببالغ الحزن الصحافي الكبير سامي عبد الفتاح رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء سابقا للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء».



و«الأنباء» التي أصابها ألم فقدان الزميل سامي عبدالفتاح تتقدم بخالص تعازيها لأسرته، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).