مبارك الخالدي



ثمّن أمين السر العام بالنادي العربي فؤاد المزيدي قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الصادر أمس بشأن الفيزا الرياضية والثقافية والاجتماعية.



وقال المزيدي لـ «الأنباء»: «نثمن بتقدير كبير قرار الشيخ طلال الخالد وهي خطوه انتظرها الرياضيون كثيرا»، مضيفا: «العربي كان من أوائل الأندية التي طالبت بتخصيص سمة دخول للرياضيين بعيدا عن النظام المتبع لسمات الدخول العادية والمحمل بالكثير من الشروط التعجيزية والتي لا تتناسب وطبيعة عمل الرياضيين من مدربين ولاعبين، لكننا نأمل في الجلوس مع أصحاب الشأن القائمين على وضع آلية السمات الجديدة لإيضاح بعض الأمور والإجابة عن عدد من التساؤلات ومنها: هل سيلغي النظام الجديد الاشتراطات القديمة لإصدار سمات الدخول والمعمول بها حاليا وهي الشهادة الجامعية وعدم تجاوز العمر 60 عاما خصوصا أن أغلب المدربين لا يحملون شهادات جامعية وبعضهم تجاوز السن القانونية لكنه يتمتع بخبرة عالية في مجاله؟، كما نود معرفة هل سيترتب على السمات الجديدة بعض الأمور الإدارية المهمة ومنها استلام البطاقة المدنية وفتح الحسابات في البنوك ومراجعة المستشفيات؟».



وتمنى المزيدي في ختام تصريحه أن يتناول القرار الجديد كل هذه الملاحظات لتحقيق الفائدة والغاية الحقيقية من القرار.