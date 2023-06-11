في «معجزة» أثارت «فرحا في البلاد برمتها»، عثر في الأمازون الكولومبية على أربعة أطفال تراوح أعمارهم بين عام و13 عاما، أحياء بعدما تاهوا في الأدغال لأربعين يوما إثر نجاتهم من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم. وجرى إنقاذ ليسلي (13 سنة)، وسوليني (9 سنوات)، وتيان نورييل (4 سنوات) وكريستين (سنة واحدة) من الغابة، ونقلوا جوا بمروحية إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري، ثم إلى العاصمة بوغوتا.



وكانت فرص بقاء الأطفال على قيد الحياة تتضاءل يوما بعد يوم، في هذه البيئة الصعبة للغاية التي تشكل مرتعا للنمور والبوما والثعابين وحيوانات مفترسة أخرى. والحشرات من جميع الأنواع شرهة بشكل خاص في هذه الأدغال التي تطرح فيها أيضا مشكلة حيوية تتمثل في صعوبة الوصول إلى مياه الشرب.



والأطفال متحدرون من قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز «سيسنا 206» كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من مايو. وقضى البالغون الثلاثة وعثر على جثثهم في مكان الحادث. وبحسب الجيش، عثر عناصر الإنقاذ على الأطفال على بعد نحو خمسة كيلومترات غربي موقع التحطم. وعلق بيترو قائلا «إنهم ضعفاء، فلندع الأطباء يتكهنون بوضعهم».



والى جانب عشرات من سكان المنطقة الأصليين، شارك الجيش بثلاث مروحيات و100 جندي برفقة كلاب مدربة. واعتبر الرئيس غوستافو بيترو عن «يوم سحري». وأوضح بيترو أن الأطفال «كانوا وحيدين، لقد نجحوا في الصمود بمفردهم». وقال الجنرال بيدرو سانشيز الذي قاد عملية البحث في عملية «الأمل» لقد «وجدنا الأطفال! إنها معجزة، معجزة، معجزة!»



وأشارت جدة الأطفال فاتيما فالنسيا إلى أن الطبيعة «المحاربة» للشقيقة الكبرى ليسلي، هي التي سمحت لهم بالبقاء على قيد الحياة، حيث كانت تعتني بإخوتها وأخواتها عندما كانت والدتهم تعمل، تطعمهم الطحين وخبز الكسافا والفواكه من الأدغال.



وباستخدام مكبر صوت على متن مركبة، تم بث رسالة صوتية سجلتها جدة الأطفال. وقد ألقيت عدة للإغاثة في أنحاء مختلفة من الغابة.