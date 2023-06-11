كغيره من أنواع الأطعمة والأشربة التي غابت عن موائد السوريين وجلساتهم، أصبح طبق المكسرات «الموالح» رفيق سهرات الصيف حلما بعيد المنال لكثير من اصحاب الدخل المحدود والموظفين الذين بالكاد يستطيع دخلهم ورواتبهم تأمين قوت عوائلهم اليومي.



وارتفعت اسعار الموالح خلال 6 أشهر بشكل مبالغ فيه، بحسب تقرير لتلفزيون «سورية» حتى بات تأمين أرخص نوع منه وهو بذور «دوار الشمس» صعبا، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 40 و50 ألف ليرة، تبعا للجودة بعدما كان الكيلو بداية العام بين 30 و31 ألف ليرة. وعلى غراره ارتفع سعر البذر الأسود «الجبس»، وتجاوز الارتفاع 60% خلال 6 أشهر تقريبا.



أوقية البذر الأبيض (اليقطين) الصغير وصل سعرها إلى 13 ألف ليرة أي إن الكيلو يباع بنحو 65 ألف ليرة، أما أوقية البذر الأبيض الكبير فوصلت إلى 18 ألف ليرة أي نحو 90 ألف ليرة للكيلو، علما ان متوسط رواتب الموظفين تتراوح بين 100 و150 الف ليرة.



وفيما يتعلق بأسعار الموالح الأخرى الأغلى سعرا، فباتت حكرا على طبقات اجتماعية ذات قدرة مالية عالية، فقد طالها ارتفاع بالأسعار أيضا عن بداية العام، حيث وصل سعر كيلو الفستق الحلبي بين 140 و150 ألف ليرة أي الأوقية بين 28 و30 ألف ليرة، وأيضا كان السعر ذاته بالنسبة للكاجو.



أما اللوز فتراوح سعر الكيلو بين 130 و135 ألف ليرة. وذكر التقرير أن الأسعار الوسطية المذكورة قد ترتفع أكثر بحسب المنطقة السكنية وتصنيفها كمنطقة راقية او شعبية.



ووفقا للأسعار أعلاه، قد يتطلب شراء صحن موالح مكوناته أوقيتا بذر دوار الشمس من أرخص سعر مع أوقية فستق مدخن مع أوقية «مقرمشات» لسهرة مكونة من 4 أشخاص نحو 33 ألف ليرة.



وتعزو تقارير ارتفاع اسعار تلك المواد الى قرار تمديد منع استيراد تلك الأصناف حتى نهاية 2023 بحجة ضبط نفقات الاستيراد وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، لكن المحامص تقوم بتأمين المواد من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة وفقا لأصحاب محامص، وارتفاع سعر الدولار أثر على أسعارها.