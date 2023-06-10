الحكومة أخطأت في حق الخريجين كونها المسؤول عن الاختبارات التعجيزية والمقتبسة في حال كان الغرض رسوبهم

استغرب النائب خالد العتيبي فرض اختبارات تعجيزية في عدد كبير من الجهات الحكومية على جميع المتقدمين لشغل وظائفها المعلن عنها، الأمر الذي أدى إلى رسوب المتقدمين لهذه الاختبارات وإصابة أبنائنا بالإحباط في مستهل مشوارهم العملي كما حدث في اختبارات «الخارجية» وشركات النفط.

واعتبر العتيبي بعد تعدد هذه الاختبارات التعجيزية وكذلك الأخرى المقتبسة من دول أخرى لاسيما على صعيد المصطلحات والمعايير والقوانين كما حدث في اختبارات ديوان المحاسبة فقد بات واضحا أن الهدف استبعاد العمالة الوطنية من هذه الجهات وقتل (التكويت) الذي وضعت الحكومة خطة له من المفترض أن تنتهي خلال سنتين.

وأضاف العتيبي في تصريحه قائلا: الحكومة أخطأت في حق أبنائنا الخريجين فهي المسؤول الأول عن هذه الاختبارات التعجيزية والأخرى المقتبسة في حالة كان الغرض رسوبهم، وتتحمل المسؤولية كاملة في فشل المنظومة التعليمية ومخرجاتها لعدم قدرة الخريجين على اجتياز اختبارات التخصص.

واختتم العتيبي تصريحه قائلا: آن الآوان أن تتعامل الحكومة بشفافية في آليات التوظيف أو تتحمل اخطاءها تجاه الأجيال وفشل المنظومة التعليمية وتعلن بشكل واضح عن برنامجها تجاه التكويت.