أمير زكي - منصور السلطان



أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا يجيز إصدار سمة إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر وتمدد لفترة لا تزيد على عام لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية، وتصدر السمة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناء على الطلب المقدم من أحد الأندية الرياضية أو إحدى المؤسسات والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة، وتجيز هذه السمة لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة



3 أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقا لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.



هذا، واعتمد النائب الأول إلغاء 66584 رخصة قيادة لوافدين نتيجة الوفاة أو لوجودهم خارج البلاد، وجاء ذلك بموجب توصية صادرة عن لجنة لفحص رخص السوق والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.



وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن اللجنة مازالت مستمرة بأعمالها في فحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الوزارية، وستصدر القرارات الوزارية فور إصدار اللجنة توصياتها، مشيرة إلى ان الوافدين الذين ألغيت رخص السوق الخاصة لوجودهم خارج البلاد وعادوا ورغبوا في استخراج رخص سوق جديدة عليهم المضي في إجراءات استخراج رخصة جديدة دون تجديدها إذا توافرت فيه شروط استحقاق رخصة القيادة. إلى ذلك، شكل الشيخ طلال الخالد لجنة تظلمات من قرارات لجنة الشراء، وتضم: العميد ناصر يحيى اليحيى - رئيسا، العميد سلطان عايض العجمي - نائبا للرئيس، العميد جبرين العصيمي، العقيد عبدالرحمن عادل العكاري، المقدم حقوقي زيد القريان أعضاء، وتختص اللجنة بدراسة التظلمات المقدمة إليها من ذوي الشأن من قرارات لجنة الشراء وإصدار قرار ملزم في التظلم، ويتم إخطار لجنة الشراء لتنفيذه.



من جهة ثانية تم تشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات واقعة اختلاف الاسعار على بعض السلع في جمعية الشرطة.