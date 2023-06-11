مريم بندق



قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، إن استقبالات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لرؤساء مجالس الأمة والوزراء السابقين ستنطلق ضمن الإجراءات الدستورية والمشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء سيصدر قبل نهاية هذا الأسبوع، وينتظر إعادة تسمية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.



ولفتت المصادر إلى أن ترشيحات الوزارة الجديدة شبه جاهزة ولن تضطر حكومة العاجل إلى طلب تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.



وأعلنت أن الرواتب ستودع في الحسابات الشخصية لجميع موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على تعليمات بتبكير مواعيد إيداع الرواتب للجهات التي تتزامن مواعيد ايداع رواتبها مع أيام العطلة بحيث تودع قبلها وبوقت مناسب.



وذكرت المصادر أن الجهات الحكومية المختصة التي أتمت مناقشات ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023-2024 مستعدة تماما لحضور أي اجتماعات يتفق عليها للرد على أي استفسارات جديدة بهدف تحقيق التعاون في إنجاز التقرير المطلوب رفعه الى المجلس.



وجددت المصادر التأكيد على أن مناقشات هذه الميزانيات أنجزت منذ فبراير الماضي إضافة إلى استكمال الردود على الاستفسارات والإيضاحات المطروحة من الإخوة النواب وأعضاء لجنة الميزانيات.