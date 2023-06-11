تغطية الأنف والفم قدر المستطاع للوقاية من العدوى التنفسية واستخدام المناديل عند السعال أو العطاس والتخلص منها

غسل اليدين بالماء والصابون والمواد المطهرة وتجنب ملامسة العينين أو الفم أو الأنف باليدين

تجنب الاحتكاك المباشر بمن تظهر عليهم أعراض مرضية

شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل والعصائر وتناول الأغذية الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضراوات





أصدرت وزارة الصحة الإرشادات المتعلقة بموسم الحج المقبل (1444 هجرية - 2023 ميلادية) أبرزها اشتراط استكمال جرعات التحصين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والسحايا والالتهاب الرئوي البكتيري والإنفلونزا الموسمية قبل 10 أيام على الأقل من موعد السفر.



وقالت «الصحة» في بيان للإعلان عن إرشاداتها «حج مبرور وصحة تدوم» التي جاءت وفق الجهات المنظمة في المملكة العربية السعودية إنه يمكن استكمال جرعات التحصين في إحدى عيادات الصحة الوقائية بمراكز الرعاية الأولية، مبينة أن جميع اللقاحات المستخدمة داخل الكويت ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة السعودية.



وأكدت ضرورة احتفاظ الحاج بجميع شهادات التطعيم أثناء السفر وإذا كان يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري أو القلب أو غيرهما يتعين عليه استشارة الطبيب قبل السفر للتأكد من استقرار الحالة الصحية وإحضار كمية كافية من الأدوية اللازمة فضلا عن حمل تقرير مفصل وحديث بالأمراض والأدوية وجرعاتها للاستخدام عند الحاجة ومتابعة الحالة.



وتضمنت الإرشادات الصحية ضرورة تغطية الأنف والفم قدر المستطاع للوقاية من العدوى التنفسية واستخدام المناديل عند السعال أو العطاس والتخلص منها مع غسل اليدين بالماء والصابون والمواد المطهرة وتجنب ملامسة العينين أو الفم أو الأنف باليدين وتجنب الاحتكاك المباشر بمن تظهر عليهم أعراض مرضية.



كما تضمنت ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل والعصائر وتناول الأغذية الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضراوات وذلك لتجنب الإصابة بالجفاف مع تجنب التعرض المباشر للشمس والحر والازدحام.



وأضافت أنه حال الشعور بأي أعراض مرضية خلال أداء مناسك الحج لابد من استشارة طبيب الحملة أو التوجه إلى أقرب مركز صحي داعية الحجاج إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية الصادرة من السلطات السعودية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.