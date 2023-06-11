قالت مدعية محلية فرنسية إنه تقرر وضع المشتبه به في هجوم بسكين، أسفر عن إصابة أربعة أطفال واثنين من المتقاعدين بجروح في بلدة أنسي جنوب شرق فرنسا يوم الخميس الماضي، قيد الاحتجاز ووجهت اليه تهمة محاولة القتل.



وذكرت لين بونيه ماتيس المدعية العامة بالبلدة أن المشتبه به وهو لاجئ سوري من مواليد عام 1991 يخضع لتحقيق رسمي بتهمة الشروع في القتل واستخدام سلاح لمقاومة عملية القبض عليه.



وقالت بونيه ماتيس في مؤتمر صحافي إن المصابين ليسوا في حالة حرجة الآن، مضيفة أن الأطفال الأربعة مازالوا في المستشفى.



وأضافت أن المشتبه به لم يتحدث في أثناء احتجازه لدى الشرطة وعند مثوله أمام القضاء.



وأجرى طبيب نفسي فحوصات له أثبتت أنه يمكن احتجازه.



وظهرت نتيجة اختباري المخدرات والكحول سلبية.



وتابعت المدعية العامة أنه «من السابق لأوانه الآن تقييم دوافعه» مؤكدة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الإرهاب كان دافع المهاجم.



وذكرت قناة «بي.إف.إم» التلفزيونية أن المشتبه به قيد الحبس الانفرادي في سجن إيتون بمنطقة سافوا على بعد 80 كيلومترا من أنسي.



وكان المشتبه به قد حصل على حق اللجوء في السويد قبل عشر سنوات بعد أن وصل إليها قادما من تركيا. وقالت المدعية إن المشتبه به يعتقد أنه متزوج ولديه طفلة صغيرة.



ولفتت الى أن شهودا قالوا للمحققين إنهم سمعوا المشتبه به ينادي «زوجته وابنته» ويصرخ «يا مسيح».



وأشارت إلى أنه دخل فرنسا في أكتوبر 2022 بعد أن سافر عبر إيطاليا وسويسرا، مضيفة أنه ليس لديه أي سجل إجرامي في فرنسا ويعتقد أنه بلا مأوى.



وكان المشتبه به قدم طلبا للجوء في فرنسا لكن السلطات رفضت طلبه نظرا لموافقة السويد على طلبه للجوء بها.



وعثرت الشرطة عند القبض عليه على سكين قابل للطي وصورتين للديانة المسيحية وصليب بالإضافة إلى نقود ورخصة قيادة سويدية.