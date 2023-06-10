أكد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب أن أعداء أميركا بالداخل يشكلون خطرا أكبر من الأعداء في الخارج.

وقال في كلمة له هي الأولى بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له بشأن تسريب وثائق سرية، ان هذه التهم «لن تمنعني من الترشح للرئاسة»، مضيفا سأعود للرئاسة وسأجعل اميركا عظيمة ولن استسلم ولن اتوقف عن القتال لأجل اميركا.

وقال، سنواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة. وتابع، ان غياب القيادة الحقيقية عن اميركا سببت المشاكل مع روسيا والصين.

وهاجم الرئيس الاميركي السابق ادارة الرئيس جو بايدن الحالية في تعاملها مع ازمة المهاجرين على الحدود.