اعتلال شبكية العين السكري من مضاعفات مرض السكري الخطيرة والتي قد يؤدي إهمالها إلى فقدان البصر، ولهذا السبب، نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل مؤخراً امتدت ليومين لمجموعتين مختلفتين من الاطباء العامين من الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حول اعتلال الشبكية السكري. ويعتبر اعتلال الشبكية شائعا لدى مرضى السكري، إذ يحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم المغذي للخلايا في الجزء الخلفي من العين، والمعروفة باسم شبكية العين، والتي إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى العمى.

والجدير بالذكر أنّ ورشة العمل هذه ستساهم في تطوير خدمات ورعاية طب العيون والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، حيث تناولت ورشة العمل عدة محاور من بينها عوامل الخطورة للاصابة باعتلال الشبكية السكري وعلامات الاصابة به، وكيفية تشخيص الاصابة به وكذلك مراحل تطور الاعتلال الشبكي وقراءة فحوصات شبكية العين وأحدث التوصيات المتبعة فيما يخص هذا المرض.

ويجدر بالاشارة إلى أن ورشة العمل قد تم عقدها وتنظيمها في معهد دسمان للسكري، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، ضمن جهود المعهد في نشر الوعي الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة فيما يخص مرض السكري ومضاعفاته المختلفة.