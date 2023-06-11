اشاد وزير خارجية إستونيا مارغوس تساهنكا اليوم بدور الكويت ومساهمتها الايجابية ازاء القضايا الاقليمية والدولية.

وذكرت سفارة الكويت ببرلين في بيان تلقته "كونا" ان ذلك جاء ذلك خلال لقاء تساهنكا مع السفير الكويتي غير المقيم نجيب البدر في العاصمة تالن.



واضافت ان تساهنكا اشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا اهتمام حكومة بلاده بتطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.



واشار البيان الى ان السفير البدر بحث خلال اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك اضافة الى قضايا اقليمية ودولية.