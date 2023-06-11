في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية بناء على توجيهات المدير العام بالوكالة م.سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية الأحمدي بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة أبوحليفة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتأكد من مدى الالتزام بشروط وضوابط البلدية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الأحمدي سعد الشيبة، أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة أبوحليفة على المحلات والإعلانات أسفرت عن غلق معهدين صحيين لمزاولة النشاط بخلاف النشاط المرخص له، وعليه تم تحرير مخالفتين.

وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة جولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.