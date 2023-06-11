‏تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (6) متهمين وبحوزتهم حوالي (3) كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و(1364) حبة من المؤثرات العقلية وعدد (2) أسلحة نارية ومسدس.

‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

‏وأكد الشيخ طلال الخالد وفق بيان لوزارة الداخلية أن كل قطاعات الوزارة مستمرة في مكافحة هذه الآفة وتواصل مواجهة تجار السموم وضبط مروجيها.