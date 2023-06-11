استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود د.محمد العازمي رئيس الجمعية الخليجية لطب الأسرة ورئيس الرابطة الكويتية لطب العائلة بمناسبة إنشاء الجمعية الخليجية لطب الأسرة، مؤكدا أن تلك الجهود العلمية محل تقدير القيادة السياسة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، متمنين له ولأعضاء الجمعية تحقيق ما يصبون إليه من أهداف طبية، شاكرا له إهداءه إنجاز تأسيس الجمعية الخليجية لطب الأسرة.

بدوره، قدم د.العازمي كل الشكر للشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه الدائم لكل الكوادر الطبية ووعده بالمزيد من النجاحات الطبية لخدمة وطننا الكويت.

كما استقبل الشيخ فيصل الحمود د.دانة الديولي بمناسبة تخرجها في جامعة الخليج العربي وحصولها على بكالوريوس العلوم الطبية ودرجة دكتور في الطب والجراحة العامة، متمنيا لها التوفيق والسداد ومستقبل زاهر في القطاع الطبي.

وأعربت د.دانة عن سعادتها وشكرها على ما لاقته من ترحيب وتكريم من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة، وعلى صعيد متصل، أكد الشيخ فيصل الحمود أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل والكوادر الطبية المتميزة والمبدعين والمخترعين، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية، حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية.