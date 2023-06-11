يعقد 47 نائباً اجتماعاً تنسيقياً الآن في ديوان النائب محمد هايف بالعارضية، للتباحث والتنسيق حول مناصب اللجان ومكتب المجلس والاتفاق على الأولويات في المرحلة المقبلة.
النواب الحضور
1- فهد المسعود
2- محمد الرقيب
3- فارس العتيبي
4- مرزوق الحبيني
5- هاني شمس
6- داوود معرفي
7- حسن جوهر
8- بدر الملا
9- مهلهل المضف
10- فايز الجمهور
11- ماجد مساعد
12- بدر سيار
13- عبدالهادي العجمي
14- متعب الرثعان
15-احمد السعدون
16- فهد بن جامع
17- شعيب المويزري
18- عادل الدمخي
19- محمد هايف
20- حمد العليان
21- جراح الفوزان
22- عبدالله فهاد
23- فلاح الهاجري
24- حمد المدلج
25- اسامه الزيد
26- شعيب شعبان
27- عبدالكربم الكندري
28- بدر نشمي
29- عبدالعزيز الصفعبي
30- احمد لاري
31- خالد الطمار
32- سعد الخنفور
33- محمد المطير
34- مبارك الطشه
35- حمد المطر
36- حمد العبيد
37- عبدالوهاب العيسى
38- مهند الساير
39- عبدالله المضف
40- حمدان العازمي
41- عبدالله الانبعي
42- خالد المونس
43- اسامه الساهين
44- سعود العصفور
45- مبارك الحجرف
46- محمد المهان
47- محمد الحويلة