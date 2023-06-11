يعقد 47 نائباً اجتماعاً تنسيقياً الآن في ديوان النائب محمد هايف بالعارضية، للتباحث والتنسيق حول مناصب اللجان ومكتب المجلس والاتفاق على الأولويات في المرحلة المقبلة.

النواب الحضور

1- فهد المسعود

2- محمد الرقيب

3- فارس العتيبي

4- مرزوق الحبيني

5- هاني شمس

6- داوود معرفي

7- حسن جوهر

8- بدر الملا

9- مهلهل المضف

10- فايز الجمهور

11- ماجد مساعد

12- بدر سيار

13- عبدالهادي العجمي

14- متعب الرثعان

15-احمد السعدون

16- فهد بن جامع

17- شعيب المويزري

18- عادل الدمخي

19- محمد هايف

20- حمد العليان

21- جراح الفوزان

22- عبدالله فهاد

23- فلاح الهاجري

24- حمد المدلج

25- اسامه الزيد

26- شعيب شعبان

27- عبدالكربم الكندري

28- بدر نشمي

29- عبدالعزيز الصفعبي

30- احمد لاري

31- خالد الطمار

32- سعد الخنفور

33- محمد المطير

34- مبارك الطشه

35- حمد المطر

36- حمد العبيد

37- عبدالوهاب العيسى

38- مهند الساير

39- عبدالله المضف

40- حمدان العازمي

41- عبدالله الانبعي

42- خالد المونس

43- اسامه الساهين

44- سعود العصفور

45- مبارك الحجرف

46- محمد المهان

47- محمد الحويلة