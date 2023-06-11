آلاء خليفة

أعلنت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم عن فتح باب التسجيل في خطة بعثات الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية للعام 2024/2023 عبر الموقع لإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي ويستمر إلى نهاية شهر فبراير 2024.

وأوضحت الملحم أنه يمكن للطلبة الكويتيين الحاصلين على قبول نهائي ومصدق من قبل المكتب الثقافي في بلد الدراسة بأحد التخصصات الطبية (طب بشري - طب أسنان - صيدلة) من الجامعات التي توفد إليها الوزارة في دول الابتعاث ضمن خطة البعثات السنوية للعام 2024/2023، التقدم للإيفاد المباشر للتخصصات الطبية بعد تحقيق الشروط المطلوبة من خلال الاطلاع عليها عبر الموقع لإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي.

وأكدت حرص الوزارة على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم من خلال الزيارات الأكاديمية للوقوف على مستوى الجامعات وبرامج الابتعاث لأبنائنا الدراسين في الخارج بشكل دوري، وكذلك مد جسور التعاون مع جميع مؤسسات الدولة المختلفة، من أجل تطوير وتحسين جودة برامج الابتعاث ومخرجاته.

وبينت الملحم أنه من منطلق التعاون مع وزارة الصحة، والحرص على أن تتماشى خطة الابتعاث الطبية لوزارة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل ومتوافقة مع متطلبات وزارة الصحة العددية والنوعية، لتزويدها بالموارد البشرية وفق متطلباتها الخاصة، وبناء على الكتب الواردة من وزارة الصحة بشأن ملاحظاتها حول أعداد ونتائج تقييم أداء خريجي بعض التخصصات الطبية من بعض الجامعات العربية، وبناء على المخاطبات مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم للنظر ومراجعة البرامج الطبية في بعض الجامعات العربية، وبناء على التوصيات المدرجة بتقارير الوفدين، المشكلين بموجب القرار الوزاري رقم 137 الصادر بتاريخ 2023/4/26، والقرار الوزاري رقم 145 الصادر بتاريخ 2023/5/7، والذي ضم عددا من (أطباء وزارة الصحة وكلية الطب في جامعة الكويت، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم) لزيارة وتقييم الكليات على أسس علمية لضمان جودة برامج الابتعاث ومخرجاتها في الكويت، حيث أشار التقريران إلى وجود عدة ملاحظات منها على سبيل المثال لا الحصر: ملاحظات فنية مهمة على البرامج الطبية في بعض مؤسسات التعليم العالي، وارتفاع عدد الطلبة، بالإضافة إلى وجود مسارات خاصة للطلبة الأجانب بنسب قبول منخفضة (تصل إلى 75%) والتي تعتبر أقل تنافسية من نظرائهم المحليين، وهو ما يتعارض مع معايير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وكذلك تأجيل تعلم بعض المهارات وعدم اكتساب المهارات السريرية الأساسية، مما تسبب بضغط كبير على وزارة الصحة لتدريبهم وتهيئتهم لمعالجة المرضى ومتابعة أدائهم، وعليه أوصى الوفدان بعدم الابتعاث في التخصصات الطبية، كما أوصى الوفد لطلبة الطب البشري الدارسين حاليا في مصر وفق نظام 5+2 أن يقضي الخريج سنة امتياز واحدة في مصر قبل عودته للكويت، والتي ستعمل على تطبيقها الوزارة، وذلك لاكتساب المهارات السريرية الأساسية التي لم يحصل عليها في برنامج الخمس سنوات.

وأشارت الملحم أنه عطفا على الإجراءات المتبعة والتوصيات المعتمدة، ولضمان أعلى المستويات لجودة مدخلات التعليم في الدولة، ورفع مستوى كفاءة التحصيل العلمي، والمهارات الأساسية المطلوبة لممارسة مهنة الطب، وأهمية توجيه الموارد المالية للدولة نحو الفرص التعليمية ذات جودة توفر أعلى مستويات الخدمات العامة ومنها الطبية للمواطنين والمقيمين، فقد تم إيقاف بعثات الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الديبلوماسيين للتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية إيقافا مؤقتا اعتبارا من العام الجامعي 2024/2023، وفقا لقرار رقم 183 الصادر بتاريخ 2023/6/5، حيث فاق عدد الطلبة الدارسين حاليا في التخصصات الطبية في البلدين، 5000 طالب وطالبة من مبتعثي وزارة التعليم العالي وكذلك المتوقع انضمامهم من الملتحقين على نفقتهم الخاصة، بواقع 2.944 (بتخصص طب بشري وطب الأسنان والصيدلة فقط) في مصر، و2.319 (بتخصص طب بشري وطب الأسنان والصيدلة فقط) في الأردن، مما يتطلب من وزارة التعليم العالي اتخاذ إجراء روتيني بوقف الابتعاث لهذه الدول مؤقتا، كما تم سابقا مع جامعات في دول مختلفة على مدى العقود الماضية.

وطمأنت الملحم أن وزارة التعليم العالي حرصت على السماح للطلبة الملتحقين على نفقتهم الخاصة (قبل صدور القرار)، ليتم ضمهم إلى بعثات الوزارة في حال انطباق شروط الضم للبعثة المقررة بلائحة البعثات، مشيرة بالوقت ذاته إلى أن وزارة التعليم العالي لم توقف الالتحاق لهذه الدول وإنما تم إيقاف الابتعاث من أجل توجيه موارد الدولة المالية نحو فرص تعليمية ذات جودة تثري سوق العمل المحلي، وستكون هناك مراجعة دورية لمتابعة أبنائنا الدارسين في الخارج مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، سواء بإعادة الابتعاث او الإيقاف التام للالتحاق بتلك الدول، حيث سيتم اتخاذ القرار من قبل الوزارة بناء على ما يرد للوزارة من تقارير فنية.

ونوهت لمياء الملحم إلى أن الكويت توفر كبدائل بما يقارب من 1100 مقعد سنويا للراغبين في الالتحاق بالتخصصات الطبية سواء كان في جامعة الكويت أوفي الجامعات العالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية، وكندا وايرلندا والمملكة المتحدة ومالطا واستراليا ونيوزيلندا ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الابتعاث الخارجي وفق اتفاقيات عديدة، مؤكدة أن عدد المقاعد في ازدياد سنويا وفي أماكن أكثر تنافسية، بفضل جهود المكاتب الثقافية في عقد اتفاقيات جديدة وزيادة عدد المقاعد في الاتفاقيات القائمة، مؤكدة أن وزارة التعليم العالي ماضية في استكمال مسيرتها في تعزيز المكانة التنافسية للكويت في عالم الاقتصاد المبني على المعرفة، وتوفير المدخلات الأكاديمية التي تساعد مؤسسات الدولة على تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وإعداد وتهيئة رأس المال البشري الذي يشكل الدعامة القوية والركيزة الأساسية لتنمية ونهضة البلاد.