تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت على مدى يومي 11 و12 الجاري، في اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العربي - الصيني والدورة الثامنة لندوة الاستثمار لمنتدى التعاون العربي - الصيني، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.



وتمثلت الغرفة بوفد ضم كلا من حمد الساير عضو مجلس إدارة الغرفة، وفهد الدبوس عضو مجلس إدارة الغرفة، وعماد الزيد المدير العام المساعد للشؤون الفنية، وفراس العودة المدير العام المساعد للشؤون المالية والإدارية.



وقد ثمنت الغرفة استضافة السعودية لمؤتمر رجال الأعمال العربي الصيني وندوة الاستثمار، مؤكدة أهمية الحدث الاقتصادي في تعزيز أواصر التعاون العربي مع الصين، وتوثيق التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار النوعية في العديد من القطاعات.



ويشارك في المؤتمر ممثلون عن شركات كويتية بالإضافة إلى حضور عدد من رجال الأعمال الكويتيين والذي عقدوا بدورهم مع الجانب الصيني لقاءات عدة، لبحث فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية المختلفة، بما يخدم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.



وافتتح مؤتمر رجال الأعمال العربي - الصيني وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء».



ويشهد المؤتمر، الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية، مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الشركات الكبرى في الدول العربية والصين.



وتتضمن أجندة المؤتمر المكثفة: 8 جلسات حوارية رئيسية و18 ورشة عمل ولقاءات خاصة مع عدد من الشخصيات المهمة المشاركة في الحدث، التي تهدف في مجملها إلى التعريف بالمبادرات والفرص التي تلعب دورا مهما في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة اليوم وفي المستقبل القريب.