

في فصل جديد من فصول قضية اللاعب محمود كهربا، أعلن أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب، أنه سيتم تسديد الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء المهلة التي حصل عليها للتسديد أمس، فيما أعلن الزمالك أن محاميه الإيطالي سالفاتوري بصدد تجهيز شكوى رسمية تفيد بانتهاء مهلة الـ 60 يوما والمطالبة بتجميد اللاعب 6 شهور أخرى.



وكانت لجنة الانضباط في «فيفا» قد وقعت على كهربا غرامة تبلغ مليوني دولار بالإضافة إلى 5% فوائد اعتبارا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد.



وفي السياق نفسه، قرر النادي الأهلي سداد الغرامة البالغة 300 ألف جنيه استرليني لصالح هيدرسفيلد تاون الانجليزي، وهي قيمة مكافآت إعارة رمضان صبحي بناء على القرار الصادر من المحكمة الرياضية الدولية برفض طعن الأهلي عطفا على احد بنود عقد الإعارة بين الناديين عام 2019، والذي نص على تقاضي النادي الانجليزي المبلغ المذكور في حال فوز الأهلي بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا بمشاركة صبحي، وهو ما حدث بالفعل لكن إدارة الفريق الأحمر دفعت بعدم استكمال اللاعب مشوار البطولتين لنهايته بعد رفض هيدرسفيلد مد إعارته لنهاية الموسم، وهو الدفاع الذي لم تقبله المحكمة لإلغاء الغرامة لتصبح بذلك نهائية وواجبة النفاذ خلال 45 يوما وإلا يتم حرمان الأهلي من القيد لثلاث فترات قيد.



إلى ذلك، أصدر مجلس إدارة الإسماعيلي عدة قرارات رادعة لإعادة الانضباط الى صفوف الفريق كان أولها إيقاف المستحقات المالية للاعبين لأجل غير مسمى بالإضافة الى تعيين حمزة الجمل المدير الفني كمدير للكرة بشكل مؤقت وتفويضه بشكل كامل باستبعاد أي لاعب مقصر وتصعيد من يراه مؤهلا من صفوف الناشئين لتدعيم الفريق.



القرارات جاءت بعد تلقي الإسماعيلي هزيمتين متتاليتين أمام البنك الأهلي وطلائع الجيش ليتأزم موقفه مرة أخرى في صراع الهبوط ويستقر في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة، حيث تعهد الجمل بالفوز في الـ 4 مباريات المتبقية له بالموسم الحالي لضمان الاستمرار في معترك الدوري الممتاز.