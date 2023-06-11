اسامة ابو السعود

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بدر حجر المطيري، انه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لتوفير مقاعد للمقيمين بصورة غير قانونية وبعد جهود مثمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمت الموافقة على تخصيص(1000) مقعد في بعثة الحج هذا العام للإخوة المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال المطيري ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة، كما هي عادتها في كل عام، على تسهيل اجراءات الحج للمقيمين بصورة غير قانونية وبتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وجهود وزير الأوقاف آتت ثمارها وتمت الموافقة على السماح لهذه الفئة بالحج للموسم القادم.

وبين المطيري ان الاجراءات اللاحقه سيتم استكمالها بشكل عاجل وفق التنسيق مع إدارة شؤون الحج والعمرة لضمان استكمال العدد واتاحة الفرصة للراغبين في الحج للتسجيل.