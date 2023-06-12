

القاهرة - هالة عمران



استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية الـ 33 التابعة لها لماراثون امتحانات الثانوية العامة نهاية العام الدراسي 2023/2022 (الدور الأول)، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 15/7/2023.



وأنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيزات الاستراحات واللجان، وتوفير كل المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذلك أعمال الصيانة، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية.



وأعلنت المدارس الثانوية، تعليمات لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات، حيث تضمنت عددا من الضوابط، منها تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية حيث تبدأ 9 صباحا، عدم أصطحاب تحقيق الشخصية للطالب، موضحا بها رقم الجلوس، ممنوع منعا باتا اصطحاب المحمول سواء مفتوح أو مغلق، كما يمنع حمل أي من وسائل تساعد علي الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية.



وشددت الوزارة على عدم اصطحاب أي من وسائل الاتصالات سواء سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تلفون.



ولفتت الوزارة إلى أنه في حالة اصطحاب المحمول أو أي وسيلة اتصال وتم ضبط الطالب يتم إلغاء الامتحان سنة، وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.



وتنطلق اليوم الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية، حيث يبدأ الامتحان في التاسعة صباحا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن اسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع اختيارية ولا توجد أسئلة مقالية، كما أنه لا يوجد كتيب مفاهيم لهذه المواد، موضحة أن غياب الطالب عن أداء هذه المواد يرسب فيها ويدخل دور ثان وتحرمه من تنسيق المرحلة الأولى إذا كان مجموع درجاته يدخل ضمن تنسيق المرحلة الأولى.



وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات وضبط أي محاولات غش أو تصوير أسئلة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع سواء في الأسئلة الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع أو المواد الدراسية الأساسية التي تنطلق امتحاناتها الأسبوع المقبل.