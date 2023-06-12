بيروت - منصور شعبان



قال البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد من حريصا، أمس: «فليعلم المسؤولون اللبنانيون انهم لا يستطيعون المضي في إهمال ارادة الله، بشأن خير كل انسان، اذا واصلوا حروبهم ونزاعاتهم، وسعيهم الى مصالحهم الشخصية، والفئوية، وإهمال واجباتهم لجهة تأمين حقوق اللبنانيين الأساسية».



وتابع: «ينظر اللبنانيون في الداخل والخارج الى الاربعاء المقبل، وهو يوم يدخل فيه النواب مجلسهم، لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد فراغ 8 أشهر، في سدة الرئاسة، فيما أواصل الدولة تتفكك، والشعب يجوع وقوانا الحية تهاجر، والعالم يستهجن هذه الممارسة الغريبة في السياسة».



ولفت الى أن «الشعب ينتظر انتخاب رئيس، ويصلي لهذه الغاية، فيما الحديث الرسمي، بكل أسف، حول تعطيل النصاب، الأمر الذي يلغي الحركة الديموقراطية، ويسقط الدولة في ازمات اعمق».



وتابع الراعي: «ان سعينا في البطريركية يهدف الى انتزاع أسلوب الفرض على الآخرين، ونحرص على ان يبقى الاستحقاق الرئاسي محطة في مسار العملية الديموقراطية المطبوعة في روح الوفاق الوطني»، مضيفا: «ما يعزز الحرص عندنا ان كل الأطراف السياسية والمرشحين يعتمدون لغة التوافق والحوار بعيدا عن اشكال التحديات والانقسامات الفئوية والطائفية ونطلب من وسائل التواصل احترام الحقيقة وعدم تأجيج نار الفتنة».