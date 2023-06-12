القاهرة - ناهد إمام



أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن فتح باب الحجز، لعدد 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة (لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة بدر - لؤلؤة أكتوبر - لؤلؤة العاشر من رمضان) بمساحات تتراوح بين 95م2 و 155م2.



وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتبارا من اليوم الاثنين، حتى الثلاثاء الموافق 27/6/2023، بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: شارع سمير عبدالرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر.



وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقا للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي المعلمين أمام مقر الهيئة الرئيسي بـ 3 شارع سمير عبدالرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر.