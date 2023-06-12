وقعت الإدارة العامة للطيران المدني مع شركة «ليوناردو» الإيطالية عقدا لتركيب رادارين جديدين ضمن خطتها لتطوير أنظمة الملاحة الجوية بمطار الكويت بـ 6.68 ملايين دينار بمدة تنفيذ 950 يوما.



ووقع العقد عن الجانب المدير العام لـ«الطيران المدني» بالتكليف عماد الجلوي وعن الشركة الإيطالية المدير الفني إنزو جياكونتوا بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.



وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني سعد العتيبي لـ «كونا» على هامش التوقيع إن العقد يأتي ضمن خطة الإدارة لتطوير أنظمة الملاحة الجوية وأنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي.



وأضاف العتيبي ان المشروع يتضمن نظاما لمراقبة وتنظيم حركة الطيران الجوية ضمن حدود المجال الجوي للبلاد، ما يساهم في تنظيم حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار وزيادة الإجراءات للمحافظة على سلامة وتنظيم الحركة الجوية.



وأوضح أن النظام يقوم أيضا بإرسال الإشعارات إلى شاشات الأجهزة المتواجدة في الغرف الخاصة بالمراقبين الجويين ما يساعدهم على التحقق وتحديد مواقع الطائرات على شاشات (ايه تي ام) مع إظهار معلومات تحدد هوية الطائرات وارتفاعاتها ورمز حالة الطوارئ.



وأشار إلى أن العقد ينص على تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني لمجموعة تتألف من نظام رادار المراقبة الأول (ايه إس آر 1) ونظام رادار المراقبة الثاني (ايه إس آر 2) في المطار.



وبين أن الرادار الأول يقوم بقياس المدى الطويل فقط في حين أن الرادار الثاني يقوم بقياس المدى القصير والمدى الطويل لمسافة 250 ميلا جويا.



وأكد أن الإدارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لطرح العقد عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد أن تم أخذ موافقة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة.