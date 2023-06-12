بداح العنزي



خاطبت البلدية الهيئة العامة للبيئة للإفادة عن صلاحية الأرض التي سيتم تخصيصها للسكان غرب القيروان.



وقالت نائب المدير العام لشؤون التنظيم م.منال العصفور في كتاب إلى الهيئة العامة للبيئة بشأن الرد على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، ونائبه خالد المطيري، وسعود الكندري، عبدالله العنزي، فهد العبد الجادر، د.م.حسن كمال، ناصر الكفيف، ناصر الجدعان، نصار العازمي، فهيد المويزري، بشأن تخصيص أرض غرب القيروان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والموقع المقترح يقع شرق أمغرة.



يرجى الإفادة عن دراسة تأهيل الموقع المقترح قبل تخصيصه كموقع صالح لإسكان المواطنين، حيث إن المنطقة كانت مستغلة سابقا كمنطقة دفان ويلزم معالجتها وتحتاج الى رصد ميزانية للمعالجة.