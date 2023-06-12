قدمت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي سؤالا بشأن إجراءات إصدار كتاب «إنهاء إشراف مكتب هندسي».



وقالت م.الرومي في سؤالها: نظرا لأهمية تنظيم العلاقة بين أصحاب البناء والمكاتب الهندسية، وحفاظا على حقوق كلا الطرفين أثناء عملية الإشراف على أعمال البناء، حيث إن بلدية الكويت لها الدور المؤثر في تنظيم تلك العلاقة، ونظرا لتعدد الشكاوى المقدمة، سواء من أصحاب البناء أو من المكاتب الهندسة، والمتعلقة بعدم تنفيذ كل منهما لالتزاماتها التعاقدية تجاه الآخر، الأمر الذي يضطرهما في النهاية الى اللجوء الى القضاء، مما يتسبب في إصابة كل الطرفين بأضرار عديدة.



وأضافت: ولحصر الخلافات التي قد تحدث بين أصحاب البناء والمكاتب الهندسية أثناء عملية الإشراف على أعمال البناء ودور البلدية في حلها، وذلك حتى يمكن تلافيها في المستقبل، من أجل معالجة أي قصور بهذا الشأن، وتعجل حسم أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين، فإنه يرجى تزويدنا بإجابات عن الأسئلة التالية:



٭ ما المستندات المطلوبة من المكتب الهندسي المشرف عند التقدم لإصدار كتاب «إنهاء إشراف مكتب هندسي»؟



٭ ما الإجراءات المتبعة من قبل البلدية لإصدار كتاب «إنهاء إشراف مكتب هندسي»؟



٭ ما الإجراءات المتبعة من قبل البلدية في حال تقدم صاحب البناء بشكوى ضد المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ أعمال البناء العائد له بادعاء مخالفة المكتب لالتزاماته الواردة في «تعهد إشراف على تنفيذ بناء هيكل اسود»؟



٭ هل يحق لصاحب البناء طلب إصدار كتاب «إنهاء إشراف مكتب هندسي» وتغيير المكتب الهندسي المشرف أثناء تنفيذ أعمال البناء العائد له من عدمه؟



٭ هل يشترط أخذ موافقة المكتب الهندسي المشرف على هذا الطلب من عدمه؟ وفي حال رفض المكتب الهندسي الموافقة على التغيير، ما الإجراءات المتخذة من قبل البلدية بهذا الشأن؟



٭ ما الإجراءات المتخذة من قبل البلدية في حال تقدم المكتب الهندسي المشرف على أعمال البناء بشكوى ضد صاحب البناء بادعاء رفض صاحب البناء التوقيع على كتاب إنهاء الإشراف الموجه للبلدية، رغم انتهاء أعمال بناء الهيكل الأسود العائد لصاحب البناء؟



٭ ما الإجراءات المتخذة من قبل البلدية في حال تقدم المكتب الهندسي المشرف على أعمال البناء بطلب إصدار كتاب «إنهاء إشراف مكتب هندسي» بادعاء عدم التزام صاحب البناء بسداد مستحقاته المالية الواردة بعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين؟



٭ ما الإجراءات المتخذة من قبل البلدية في حال تقدم المكتب الهندسي المشرف على أعمال البناء بطلب إصدار كتاب «إنهاء إشراف مكتب هندسي» بادعاء توقف صاحب البناء عن استكمال أعمال بناء الهيكل الأسود لأسباب لا علاقة لها بالمكتب الهندسي المشرف (خلاف صاحب البناء مع المقاول - سفر صاحب البناء لمدة طويلة..الخ)؟



٭ ما الإجراءات المتبعة من قبل البلدية للتأكد من استلام صاحب البناء جميع وثائق المشروع قبل إصدار كتاب «إنهاء إشراف مكتب هندسي»، وذلك تطبيقا للمادة الحادية والعشرين من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية؟



٭ كم عدد الشكاوى التي تلقتها البلدية من أصحاب البناء ضد المكاتب الهندسية المشرفة على أعمال البناء العائدة لهم خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما الإجراءات المتخذة من قبل البلدية تجاه تلك الشكاوى؟ يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الشكاوى والإجراءات المتخذة من قبل البلدية تجاهها.



٭ كم عدد الشكاوى التي تلقتها البلدية من المكاتب الهندسة المشرفة على أعمال البناء ضد أصحاب البناء خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما الإجراءات المتخذة من قبل البلدية تجاه تلك الشكاوى؟ يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الشكاوى والإجراءات المتخذة من قبل البلدية تجاهها.