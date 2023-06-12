اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين سيعقد في أرمينيا وسيتم تحديد الموعد بعد تشكيل الحكومة

الكويتيون معفون من التأشيرة.. وبالنسبة للمقيمين فيها توجد تأشيرة إلكترونية أو «عند الوصول»

أرمينيا تمتلك إمكانات كبيرة للاستثمار في جميع المجالات ويمكن استكشافها للكويتيين بشكل أكبر

أدعو رجال الأعمال الكويتيين إلى اعتبار أرمينيا وجهتهم التالية لممارسة الأعمال التجارية



أسامة دياب



أعلن السفير الأرميني لدى البلاد سارمين باغداساريان بدء الرحلات المباشرة بين الكويت وأرمينيا مرتين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع عبر شركة الطيران الأرمينية فلاي أرنا «Fly Arna» وذلك اعتبارا من يوم 22 يونيو الجاري، لافتا إلى أن افتتاح الطيران المباشر بين البلدين الصديقين يعكس التطور المستمر في العلاقات المشتركة والتي بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، كاشفا عن أن اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين سيعقد في أرمينيا وسيتم تحديد الموعد بعد تشكيل الحكومة.



وأشار باغداساريان، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن بداية الرحلات المباشرة بين البلدين اعتبارا من يوم 22 يونيو الجاري، إلى أن تشغيل الطيران المباشر سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة وإثرائها خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتبادل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين.



وأضاف أن الرحلات الجوية المباشرة ستنطلق بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، ولذلك أغتنم هذه الفرصة لأهنئ جميع زملائنا وأصدقائنا الكويتيين بهذه المناسبة، أملا أن يكتشفوا أرمينيا كوجهة لقضاء عطلاتهم العائلية، مشيرا إلى وجود 36 رحلة مباشرة أسبوعيا من دول الخليج إلى أرمينيا وأن هناك حوالي 10 آلاف سائح من دولة الإمارات يزورون أرمينيا سنويا.



وقال السفير باغداساريان إن الكويتيين معفون من تأشيرة الدخول، بينما يوجد نظام تأشيرة إلكترونية أو «تأشيرة عند الوصول» للمواطنين الأجانب المقيمين في الكويت.



وعبر عن قناعته بأن الكويتيين سيستمتعون بأرمينيا كدولة وكشعب لأن القيم الاجتماعية والثقافية متشابهة للغاية بين العرب والأرمن، مضيفا أن بلاده تتطلع بشوق إلى الترحيب بالكويتيين في أرضها.



وذكر أن عدد السائحين الذين يزورون أرمينيا زاد بما يعادل 700 ألف سائح في الفترة من يناير وحتى أبريل عام 2023 وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. مشيرا إلى أن بلاده تمتلك مزايا عديدة تؤهلها لتقديم تجارب سياحية متنوعة للمسافرين، كما أنها تعتبر وجهة قريبة برحلة مدتها ساعتان.



وتابع أن أرمينيا تعتبر أيضا وجهة للسياحة العائلية مع أنشطة مناسبة لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، حيث إن عاصمة أرمينيا «يريفان» واحدة من المدن العشرين الأكثر أمنا وأمانا في العالم، ويمكن للشباب الاستمتاع بسياحة المغامرات مثل تسلق الجبال والغوص وركوب الأمواج والتزلج. وفي الآونة الأخيرة تحولت أرمينيا إلى وجهة لعشاق الطعام نظرا للأذواق المثيرة والتنوع الكبير في المأكولات والوجبات المتوافرة.



وقال السفير الأرميني إن بلادنا تتميز ببيئتها التجارية الآمنة والمستقرة وهي على مسار النمو حيث تحتل المرتبة 11 في العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي نشره معهد فريزر «Fraser Institute» في أوائل سبتمبر 2022، مضيفا أن تقرير مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنف أرمينيا «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية قام العديد من رجال الأعمال الكويتيين بزيارة أرمينيا للتعرف على ظروف العمل المواتية.



وأشار إلى أن السفارة تتلقى استفسارات متعددة من الأفراد أو الشركات المهتمة بالاستثمار في العقارات أو الفنادق والزراعة وتكنولوجيا المعلومات ومجالات الطاقة المتجددة، حيث تمتلك أرمينيا إمكانات كبيرة للاستثمار في جميع هذه المجالات لأوساط الأعمال الكويتية والتي يمكن استكشافها بشكل أكبر.



هذا، وأود أن أغتنم هذه الفرصة وأدعو جميع رجال الأعمال الكويتيين المعنيين إلى اعتبار أرمينيا وجهتهم التالية لممارسة الأعمال التجارية. هناك الكثير من الفرص في مجالات صناعة التكنولوجيا الفائقة وتقنيات المعلومات وتصنيع الأدوية والزراعة والبنية التحتية والسياحة.