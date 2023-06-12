عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة إدارة الصحة المدرسية د.وفاء الكندري، عن تجهيز 170 عيادة مدرسية متكاملة لخدمة الطلبة والطالبات بلجان امتحانات الثاني عشر للعام الدراسي 2022 - 2023 في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية والاحتياجات الخاصة.



وذكرت في تصريح لـ «الأنباء»، أنه تم توفير 340 من أفراد الهيئة التمريضية التابعة لإدارة الصحة المدرسية للعمل في هذه العيادات، مع إشراف أطباء الصحة المدرسية.



وبينت أن الإدارة عملت ضمن فريق متكامل للإشراف على العيادات والوقوف على مدى جاهزيتها، متمنية لجميع أبنائها وبناتها الطلبة التوفيق والنجاح.