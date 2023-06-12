بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن تحديد 18 مقعدا دراسيا لابتعاث الطلبة من فئات ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية المتوسطة والشديدة.



وذكرت المصادر أن الشروط المطلوبة بالنسبة لطلبة صعوبات التعلم هي:



- أن يحمل المتقدم شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشئؤون ذوي الإعاقة لا تقل عن ثلاث سنوات (صعوبات تعلم) .



- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية .



- ألا يقل المعدل عن 70% التخصص العلمي خارج الكويت - 70% علمي داخل الكويت - 70% التخصص الأدبي داخل وخارج الكويت.



- ألا يتجاوز عمر الطالب خمسة وعشرين عاما عند تقديم الطلب.



وبين المصدر أن عدد المقاعد للمبتعثين داخليا غير محددة.