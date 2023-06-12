كشفت عضو اللجنة العليا لملتقى «صناع المستقبل» د.ريم البغلي ان الملتقى الذي سينطلق غدا الثلاثاء بتنظيم مختلف الجهات الأكاديمية في الجامعة يعد الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويهدف إلى تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 واستراتيجية الجامعة.



وأشارت الى أن هذا الملتقى يهدف إلى تشجيع روح المنافسة ورفع الكفاءة الانتاجية وفتح الآفاق أمام القدرات الشبابية والخريجين لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.



وأكدت أن اللجنة العليا للملتقى قامت باختيار نخبة من المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ومتخصصين في المجالات الأدبية والعلمية لتقديم ورش تدريبية مختلفة فيما يخص ريادة الأعمال وبناء المشاريع.