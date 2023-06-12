الجارالله: زيادة عدد الطلبة المسجلين بالفصل الصيفي بنسبة 24%

الفيلكاوي: تقديم الطلبات مستمر حتى 26 يوليو المقبل إلكترونياً



أعلنت جامعة الكويت ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الخطة الزمنية المعتمدة للتقديم للعام الجامعي المقبل 2023 ـ 2024 خلال الفترة من 15 الى 26 يوليو المقبل.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجامعة أمس الأحد في مدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية، وتضمن الاعلان عن خطة الفصل الصيفي إضافة إلى ملتقى (صناع المستقبل) الذي ينطلق غد الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام، بهدف تمكين مخرجات التعليم في الكويت، حيث تحدث فيه كل من القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة د.رواء الجارالله، والقائم بأعمال العميد المساعد للقبول والتسجيل ـ القبول وشؤون الخريجين د.محمد الفيلكاوي، وعضو اللجنة العليا ـ المشرف العام لملتقى صناع المستقبل د.ريم البغلي.



بدورها، قالت د.رواء الجارالله انه تم تحقيق انجاز غير مسبوق لجامعة الكويت لفصل الصيف الحالي بتوفير 180 ألف مقعد للطلبة والطالبات بزيادة تقدر بـ 20% عن العام الماضي.



زيادة 24%



وأضافت الجارالله أنه تم استيعاب تسجيل 26 ألف طالب وطالبة بزيادة 24% عن العام الماضي بالرغم من أن الزيادة في الشعب المطروحة لم تتجاوز 2%، مشيرة إلى أن هذه الإنجاز تم دون أي زيادة فعلية على الميزانية وبالتعاون مع عمادات الكليات واتحاد الطلبة وذلك تلبية لاحتياجات الطلبة.



وأضافت د.الجارالله أنه تم تطوير إستراتيجية طرح الشعب والآلية المتبعة في التسجيل، مشيرة إلى أن الخطة المتبعة في الفصل الصيفي الحالي أسهمت في التقليل من نسبة الشواغر من خلال تسكين الطلبة عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.



تقديم إلكتروني



من جهته، أكد القائم بأعمال العميد المساعد للقبول والتسجيل وشؤون الخريجين د.محمد الفيلكاوي أن طلبات الالتحاق بجامعة الكويت ستكون عبر التقديم الالكتروني على موقع الجامعة دون الحاجة لزيارة صالة القبول والتسجيل.



وأضاف الفيلكاوي أن التقديم للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات، وذلك لخريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية والثانويـــــة الإنجليزية المتوقع تخرجهم من مدارس داخل دولة الكويت فقط والمستوفين لشروط القبول سيكون خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو.



تقديم الطلبة العسكريين



وذكر أن فترة تقديم فئة الطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي ومنتسبي الحرس الوطني والمنح الثقافية تستمر من 16 يوليو المقبل إلى 7 سبتمبر المقبل.



وأشار إلى أن فترة تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل في مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية ممن حصل على شهادة الثانوية العامة من خارج الكويت، وذلك للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، وكذلك غير الكويتيين من أبناء الشهداء وأبناء وأزواج الديبلوماسيين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات والعاملين في الجامعة إلى جانب طلبة منح المتفوقين، على أن تمتد من 18 إلى 26 يوليو المقبل.