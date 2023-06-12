عقد مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط لقاء مع ممثلي شركة سيمنز العالمية بهدف تدشين مشروع نظام الطاقة الموزعة الذكي في مختبرات الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بحضور نائب مدير الجامعة للتخطيط د.مشاري الحربي، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د. خالد الهزاع، ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط د. ماجد مجيد ود. حسين عبدالله من قسم هندسة الكمبيوتر، وم. لميس الخرافي وم. عدنان أحمدي من قطاع تخطيط المواقع الجامعية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط، ومثل شركة سيمنز كل من يونغانغ ينغ وخافيير دوارتي ونادر حساوي وإيهاب سعد.



بدورها، أوضحت ممثل مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط م. لميس الخرافي أن مشروع نظام الطاقة الموزعة الذكي هو أحد مشاريع نظام الـ offset الأوفست في الدولة، والتي تقوم الهيئة العامة للاستثمار المباشر KDIPA بمراجعة العقود واعتماد هذه المشاريع، مشيرة إلى أن شركة سيمنز ستقوم بتجهيز مختبر تعليمي وبحثي في كلية الهندسة والبترول بقسم الهندسة الكهربائية، مبينة أن هذا المشروع سيسهم في جعل الحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية أكثر استدامة، إذ يضم نظام الطاقة الموزعة ألواحا للطاقة الشمسية، كذلك سيتم تزويد الحرم الجامعي بشواحن للسيارات الكهربائية في الحرم الجامعي.



وأضافت م.الخرافي أن المشروع يحقق الأهداف الإستراتيجية لجامعة الكويت من حيث التواجد والجودة والاستدامة والابتكار ويعتبر إضافة مميزة لجعل الحرم الجامعي أكثر استدامة.