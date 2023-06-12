أقامت النائبة د. جنان بوشهري حفل استقبال على شرف ناخبي الدائرة الثالثة في فندق الريجنسي مساء أمس الاول السبت، بمناسبة فوزها في الانتخابات أمة 2023.



وقالت بوشهري «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».



وأضافت «أتقدم لأبناء الدائرة الثالثة الكرام، نساء ورجالاً، بشكر لا حدود له، وعرفان لا يعد ولا يحصى على ثقتكم التي أوليتموني إياها للمرة الثانية على التوالي، فهي الوسام الذي لا يقدر بثمن، والتشريف والتكليف الذي أقسمت وسأقسم على أن أكون وفية لهما، ملتزمة بالعهود الدستورية وعلى رأسها حماية الوطن وأمواله، ودعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية حتى ننهض بالوطن من أجل مستقبله، ولأجل حاضركم ومستقبل أجيالكم».



وتابعت بوشهري «وإلى أعضاء حملتي الانتخابية الرائعة في أخلاقها خلال المنافسة البرلمانية، والجميلة بروحها العالية التي لم تعرف الاستسلام رغم كل الظروف التي واجهتنا، شكرا لكم أخواتي وإخواني، بناتي وأبنائي، فبعد فضل الله عز وجل علينا ودعم أبناء الدائرة الثالثة الكرام لنا، كنتم لي السند والظهر، والنجوم التي زينت سماء الأجواء الانتخابية».