أقام النائب داود معرفي حفل استقبال على شرف أبناء الدائرة الأولى في دار معرفي بالدسمة، وذلك بمناسبة فوزه بالانتخابات أمة 2023، وحصوله على المركز السادس.



وقال معرفي «الحمد لله حمدا كثيرا وشكرا لا توفيكم، هذا الفوز فاز به الشباب والنساء الذين بذلوا جهودا أوصلتنا إلى هذا المكان، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية التي حملونا إياها، نسأل الله أن يعيننا على تنفيذ برنامجنا الانتخابي، وأن نكون ممثلين لكل من تأمل فينا وكلفنا بهذه المسؤولية».



وأضاف «النجاح ما هو إلا بداية المشوار والمسؤولية تجاه الوطن والمواطن، وأتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية، وكما عاهدتموني في السابق في كل لقاءاتي سأظل كما أنا، وسوف نغير ولا نتغير، وسنسعى إلى رسم مستقبل جميل لأبنائنا الصغار، وإذا كان هناك قصور سابقا لا نقبل به تجاه مستقبل أولادنا».



وقال معرفي «أتمنى أن تكون مخرجات الانتخابات تتناسب مع طموحات أولادنا ومستقبلنا ونرى الكويت درة مثلما كانت قبل وأكثر، وهذا لن يأتي إلا بالعمل والاجتهاد».