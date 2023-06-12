محمد الجلاهمة



بتوجيه من محقق مخفر شرطة مبارك الكبير، تم احتجاز شاب كويتي في النظارة تمهيدا لإحالته إلى النيابة على خلفية تهم إتلاف مال الغير والاعتداء على رجل أمن، وحيازة ما يشتبه أنها مؤثرات عقلية وقيادة مركبة بحالة غير طبيعية، كما تم التحفظ على مركبة الشاب وتحرير مخالفات مرورية أبرزها الاستهتار في منطقة سكنية وتجاوز حدود السرعة في مناطق مأهولة، وكان بلاغ قد ورد الى عمليات وزارة الداخلية عن قيادة شخص بالاستهتار واختلال عجلة القيادة أثناء هذه الممارسات واصطدامهما بمركبات أخرى، وعلى الفور تم الإيعاز لدورية من الأمن العام للتعامل مع البلاغ، ولدى وصول رجل الأمن ومحاولة توقيف الشاب، قام الشاب وبحسب إفادة الشرطي بمقاومته والاعتداء عليه.