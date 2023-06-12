محمد الجلاهمة



فتحت قوة الإطفاء العام تحقيقا للوقوف على أسباب اندلاع النيران في 3 صهاريج تحوي مواد بترولية كانت متوقفة في ساحة بمنطقة الصليبية.



‏وكان بلاغ قد ورد إلى إدارة العمليات المركزية مساء امس الأول يفيد بوجود حريق 3 صهاريج في منطقة الصليبية.



وعليه تم الإيعاز إلى مراكز الصليبخات والاستقلال والإسناد إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق اندلع في 3 صهاريج تحمل مواد سريعة الاشتعال في ساحة ترابية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات.



من جهة أخرى، ذكرت قوة الإطفاء العام في بيان صادر عنها انه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية ظهر امس يفيد بوقوع حريق أشجار في منطقة الصباحية.



وأوضحت الإدارة ان إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز المنقف والفحيحيل والإسناد إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أنه حريق أشجار ومهملات وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.