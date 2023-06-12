منصور السلطان



تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم حوالي 3 كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و1364 حبة من المؤثرات العقلية و2 أسلحة نارية ومسدس.



‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



‏ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، أن جميع قطاعات الوزارة مستمرة في مكافحة هذه الآفة وتواصل مواجهة تجار السموم وضبط مروجيها.