رجال أمن الحدود مجهزون بأسلحة متطورة ومستعدون لأي طارئ قد يحدث على الحدود

إنشاء 6 غرف حراسة على «رمبات» وبرج حراسة لسد الثغرات الأمنية على الحدود الجنوبية

قضينا على عمليات تهريب المخدرات نهائياً بفضل خبرة رجال أمن الحدود



حاوره: منصور سلطان



كشف مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء مجبل فهد بن شوق عن ان الحدود البرية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق مراقبة على مدار 24 ساعة بواسطة العنصر البشري وكذلك منظومة أمنية مربوطة بغرفة عمليات مركزية.



وأكد اللواء مجبل بن شوق خلال حوار أجرته معه «الأنباء» ان هناك نظاما أمنيا كهربائيا وخندقا يفصل بين الحدود الكويتية والعراقية يمنع أي محاولات تسلل أو تهريب ممنوعات.



وأضاف اللواء بن شوق ان هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين الكويت والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية فيما يخص تبادل المعلومات، وعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية لطرح بعض القضايا، وإيجاد حل لها من خلال التعاون والتنسيق، مؤكدا أن هذه الاجتماعات نتج عنها القضاء على عمليات التسلل وعمليات التهريب للممنوعات عن طريق الحدود البرية.



وأشار بن شوق إلى ان رجال الإدارة العامة لأمن الحدود البرية يمثلون الجهة المشرفة على حماية وتأمين معبر التحالف «منفذ خباري العوازم» وتقديم الدعم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى، مضيفا ان أمن الحدود من مسؤوليته حماية وتأمين المواقع النفطية في المنطقة المحظورة.



وأكد اللواء بن شوق ان 41 مركزا حدوديا بالإضافة الى 9 نقاط أمنية موزعة على الحدود البرية مع السعودية والعراق تغطي المتطلبات وتحمي الحدود.



وفيما يلي تفاصيل اللقاء مع مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء مجبل فهد بن شوق:



نريد منكم توضيح مهام وعمل الإدارة العامة لأمن الحدود البرية؟



٭ القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها حفظ أمن حدود البلاد البرية والعمل بإجراءات البحث والتحري لتأمين الحدود البرية وجمع المعلومات في نطاق الاختصاص المكاني وحراسة الحدود البرية وإحباط أي عملية تسلل او عمليات تهريب الممنوعات.



دائما ما نتابع اجتماعات بينكم وبين الجانب العراقي ما ثمرات هذه الاجتماعات؟



٭ هناك تعاون دوري وثيق مع الجانب العراقي واجتماعات دورية لتبادل المعلومات ما أسفر عن حل جميع المسائل والأمور الأمنية، وأهمها ضبط ومنع عمليات التسلل والتهريب والذي اسفر عن ضبط العديد من عمليات التهريب.



هل هناك تعاون وتنسيق مع الجانبين العراقي والسعودي فيما يخص عمليات تهريب المخدرات؟ وهل هناك بروتوكول خاص بذلك؟



٭ نعم هناك تعاون وثيق دائم مع الأشقاء بالجانب العراقي والجانب السعودي لتذليل جميع العقبات والمعوقات وتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات الميدانية لرفع الكفاءة والضبط والتحكم والسيطرة على الحدود بين الدول الأشقاء وتبادل المعلومات فيما يخص المهربين والخارجين عن القانون.



كم مخفراً أو مركزاً يغطي الحدود الشمالية والجنوبية والغربية؟



٭ عدد جميع المراكز الحدود البرية المحاذية للحدود المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق 41 مركزا بالإضافة الى 9 نقاط أمنية على طول الحدود البرية، وأن المراكز الحدودية البرية الحالية تغطي المتطلبات كاملة وذلك حسب الحاجة الأمنية.



يقال: دائما ما تكون عمليات التسلل تتم عبر الحدود الغربية؟



٭ ليس هناك مكان محدد لعبور المتسللين، ورجال أمن الحدود على يقظة تامة لأي عملية تسلل أو تهريب ممنوعات، وقد استطعنا خلال السنوات الثلاث الماضية من إحكام السيطرة التامة ولم يتم تسجيل أي اختراق أمني او تهريب للممنوعات او عمليات تسلل عن طريق الحدود البرية.



هل هناك تنسيق بينكم وبين وزارة الدفاع فيما يخص تأمين الحدود؟



٭ هناك تنسيق كامل بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتدريبات مشتركة بشكل دائم وتبادل المعلومات كما توجد خطط جاهزة للتنفيذ في حال وجود أي أمر طارئ، كما ان هناك تمارين مشتركة فيما بيننا لاكتساب الخبرة والوقوف على آخر المستجدات ومعالجة السلبيات التي قد تحدث خلال العمل في حراسة أمن الحدود.



ما مدى تعاون أمن الحدود مع الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة لأمن المنافذ؟



٭ هناك تعاون وتنسيق كامل بين الإدارة العامة لأمن الحدود والإدارة العامة للجمارك فيما يخص تأمين الحدود وتبادل المعلومات حول المهربين والمتسللين وهناك اتصال دائم فيما بيننا.



هل الحدود الشمالية آمنة بقدر كبير من عمليات تهريب الممنوعات وعمليات التسلل؟



٭ بفضل الله نعم ان الحدود الشمالية آمنة من عمليات التهريب والتسلل بسبب وجود النظام الأمني الكهربائي وأنظمة المراقبة والرصد وتسيير الدوريات على مدار الساعة والتي يشرف عليها قيادات من الإدارة العامة لأمن الحدود البرية وهم على كفاءة وخبرة عالية.



يشتكي أغلب المواطنين أصحاب الإبل والغنم من منع رجال أمن الحدود الرعي في المناطق الشمالية؟



٭ الحدود الشمالية مغلقة بسياج أمني تحديدي للمنطقة المحظورة والتي يمنع فيها الرعي داخل المنطقة الشمالية المحظورة لدواع أمنية، حيث إنها منطقة عسكرية حسب القرار الوزاري رقم 1367 لسنة 2033 وحفاظا أيضا على أمنهم.هل مراكز الحدود مجهزة ومستعدة لأي طارئ قد يحدث؟



٭ المراكز الحدودية وقوة أمن الحدود مجهزة ومستعدة ومدربة لاتخاذ الإجراءات الأمنية على المستوى الشرطي من منع عمليات التسلل والتهريب أما في حالة تطور الأمر وارتفاع درجة التوتر إلى المستوى الأعلى من الخطورة فهناك تنسيق مع الجهات العسكرية الأخرى لوصول قوات تابعة لوزارة الدفاع وتقديم الدعم الكامل على حسب التدريبات والبروتوكولات المتفق عليها.



هل لديكم خطة أمنية لمراقبة الحدود على مدار الـ24 ساعة؟ وما هذه الإجراءات؟



٭ إن طبيعة عمل الإدارة العامة لأمن الحدود البرية العمل على مدار الساعة لمراقبة الحدود البرية من خلال القوة البشرية والأنظمة الأمنية، كما لدينا خطة عمل أمنية تتغير حسب المواسم والأحداث والمتغيرات الأمنية والسياسية.



هل ضابط أو عسكري أمن الحدود مدرب على مواجهة القضايا والجرائم المتعلقة بالحدود كالتهريب والتسلل والتجاوزات الحدودية والقضايا الأخرى؟



٭ نعم، بالتأكيد إن عنصر أمن الحدود لا يتم تسليمه مهام العمل إلا بعد اجتيازه الدورات التدريبية التي يتم عقدها بمركز التدريب التخصصي التابع للإدارة العامة لأمن الحدود البرية، بالإضافة إلى ان هناك دورات خاصة شبه شهرية من يجتاز منها يحصل على شهادة تخصص وتكون لديه الخبرة في مجال العمل بأمن الحدود البرية ومنها دورات الأثر ودورات التمشيط والمتابعة.



كم يبلغ طول الحدود البرية الكويتية مع جيرانها العراق والسعودية؟ وهل إمكانيات الإدارة العامة لأمن الحدود البرية قادرة على تأمينها؟



٭ يبلغ طول الحدود الشمالية المحاذية لجمهورية العراق الشقيقة 219 كيلو مترا، أما الحدود الجنوبية المحاذية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فتبلغ 235 كيلو مترا، ورجال أمن الحدود قادرون على تأمينها من خلال العنصر البشري المتطور والآليات والأجهزة التي تواكب التطور وأنظمة المراقبة الأمنية التي تؤمن الحدود البرية وتحبط جميع عمليات التهريب.



قضايا التسلل وإطلاق النار من قبل المهربين من الجانب العراقي، هل انتهت أم إلى الآن تعانون منها؟



٭ قضايا التسلل والتهريب انتهت، وذلك بفضل السيطرة التامة لرجال أمن الحدود والمراقبة المستمرة عبر كاميرات المراقبة المنتشرة على الحدود الكويتية - العراقية والكويتية - السعودية.



هل تنفذون تمارين بالتعاون والتنسيق مع الجيش والحرس الوطني، هل هذه التمارين لها نفع؟



٭ نعم، وهناك تمارين مشتركة مع وزارة الدفاع والحرس الوطني والجيش الأميركي لرفع الكفاءة واكتساب الخبرة وسرعة الرد في حالات الطوارئ.



نسمع دائما أن الكويت قامت بتركيب المنظومة الأمنية الشاملة لمراقبة الحدود، هل هذه المنظومة تعمل؟



٭ نعم، توجد منظومة أمنية شاملة تعمل بكفاءة عالية مزودة بكاميرات تراقب الوضع على مدار الساعة ومربوطة بغرفة العمليات بالإضافة إلى مكاتب مديري الإدارات والضباط المناوبين، كما ان هناك نظام الأمن الكهربائي يمنع التسلل او محاولة العبور ممدود على طول الحدود الكويتية - السعودية والعراقية.



كم كاميرا مراقبة تعمل على الحدود العراقية - السعودية؟



٭ توجد ١٤٣ كاميرات مراقبة على طول الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وبصدد زيادتها وتطويرها في المستقبل القريب.



هل هذه الكاميرات مربوطة بغرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وترسل تقارير أمنية للقيادة الأمنية حول الأوضاع على الحدود؟



٭ نعم، بالتأكيد هناك غرفة عمليات مركزية مربوطة بكاميرات المراقبة، كما يوجد بها عدد كبير من الشاشات وموظفون لمراقبة الحدود على مدار الساعة.



ماذا عن الأسلاك المكهربة والخندق الذي يفصل بين الكويت والعراق؟



٭ نعم، يوجد نظام أمني كهربائي وخندق يفصل بين الحدود الكويتية - العراقية وهذا النظام يعمل دون توقف بالإضافة إلى وجود خندق عميق يفصل بين حدود الكويت والعراق يمنع أي محاولة تسلل او تهريب للممنوعات.



المهربون دائما يخترعون طرقا ووسائل جديدة لعمليات التهريب، هل أنتم جاهزون لذلك؟



٭ نعم، بالتأكيد فالإدارة العامة لأمن الحدود البرية في تطور دائم لمحاربة عمليات التسلل والتهريب لذلك نقوم باستمرار بعمل دورات خاصة بذلك لتطوير العنصر البشري وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات.



نسمع بين الحين والآخر عن عثور رجال أمن الحدود على أكياس ملقاة على الجانب الكويتي بها مواد مخدرة، ما إجراءاتكم؟



٭ تتعدد طرق التهريب لكن رجال الإدارة العامة لأمن الحدود البرية لها بالمرصاد ويتم أخذ الإجراءات القانونية المتبعة، حيث كان في السابق نعثر على أكياس بها مواد مخدرة بجانب السور الكهربائي، حيث نقوم بإبلاغ الجهات المختصة وتسليمها، ومن ثم عمل تحقيق لمعرفة أسباب وجود هذه الأكياس وكيفية تم رميها بجانب السور الكهربائي، ولكن في الآونة الأخيرة قضينا على هذه الطريقة من خلال تركيب كاميرات مراقبة إضافية في هذه المواقع والتشديد بالمراقبة ووضع مسافات بين السور الكهربائي وإبلاغ الجانب العراقي لتشديد الرقابة من جانبهم.



هل الإدارة العامة لأمن الحدود البرية تمتلك آليات وأسلحة لصد أي هجوم أو عمليات تهريب أو متسللين يحاولون الدخول إلى البلاد؟



٭ نعم، بالتأكيد ويتم تدريب القوة عليها من قبل مركز التدريب التخصصي على أحدث الآليات والأسلحة الفعالة وقد تم تجهيز الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بأحدث الآليات والأسلحة التي تواكب الأحداث والتي تتأقلم مع الأجواء المناخية للبلاد.



ما مدى تعاونكم مع الجيش الأميركي، وهل هناك تنسيق وتعاون وتبادل معلومات فيما يخص أمن الحدود؟



٭ هنالك تعاون أمني وثيق وتنسيق دائم واجتماعات دورية مع الجيش الأميركي وتبادل للمعلومات المهمة كما نقوم بالدعم اللوجستي في حال طلب منا ذلك.



ما مدى التعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل فيما يخص المتسللين عبر البحر واختراقات «طراريد» الصيد العراقية؟



٭ هناك تعاون وتنسيق دائم بين الإدارة العامة لأمن الحدود البرية والإدارة العامة لخفر السواحل للتعامل والرصد وتمرير البلاغات.



وتقديم الدعم لهم.



منفذ خباري العوازم (معبر التحالف) هل لكم دور بحمايته، أو في عمله الروتيني؟



٭ الإدارة العامة لأمن الحدود البرية هي الجهة المشرفة على حماية وتأمين معبر التحالف بالتنسيق مع الجهات العاملة فيه ونقوم بتقديم الدعم والحماية.



المنافذ الحدودية البرية هل يتم التنسيق معهم ومساعدتهم في حال الطلب منكم؟



٭ الإدارة العامة لأمن الحدود البرية دائما في حالة استعداد وجاهزية لدعم ومساعدة أي قطاع بوزارة الداخلية ونلبي طلب أي جهة في حال حدوث طارئ، وذلك حماية للحدود البرية.



ما دوركم تجاه المواقع النفطية على الحدود الشمالية والجنوبية والغربية؟



٭ الإدارة العامة لأمن الحدود البرية تقوم بحماية وتأمين جميع المواقع النفطية المتواجدة تحت حدود مسئوليتها بالمنطقة المحظورة.



ما أبرز الخروقات الأمنية التي يعاني منها رجال أمن الحدود البرية؟



٭ الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في تطور دائم لرفع الجاهزية لمنع أي خروقات أمنية وقد كانت هناك في السابق حالات قليلة لعمليات تسلل من الجانب الجنوبي لحدودنا ولكن حاليا لا توجد أي خروقات، وذلك من خلال تكثيف الدوريات والتنسيق والتعاون مع الجانب السعودي.



ما أبرز ما تم تطويره بالحدود البرية؟



٭ بمتابعة الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي تم إنشاء عدد 6 غرف حراسة على مرتفعات (رمبات) وبرج حراسة لسد الثغرات الأمنية بالحدود الجنوبية لمنع التسلل في هذه المنطقة بدعم ومساعدة وزارة الدفاع متمثلة بقطاع هندسة الإنشاءات العسكرية.



هل لديكم إحصائية بالضبطيات الأمنية للمهربين والمتسللين، وما أبرز إنجازات الإدارة العامة لأمن الحدود البرية خلال العام الحالي؟



٭ نعم هناك إحصائية شهرية وأخرى ربع سنوية ونصف السنة وسنوية ترسل باستمرار للوكيل المساعد لشؤون امن المنافذ والحدود للاطلاع عليها وكتابة الملاحظات التي تؤخذ بعين الاعتبار وتنفذ على الفور.