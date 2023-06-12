البنوك استحوذت على 55% من صافي أرباح الشركات المدرجة.. و25.7% من إيراداتها التشغيلية

20.2 مليار دينار حقوق مساهمي قائمة الـ 30 شركة.. مستحوذة على 75% من الإجمالي بالبورصة

144.5 مليار دينار موجودات أكبر 30 شركة ربحية.. تعادل 89% من أصول الشركات المدرجة

الشركات المدرجة واصلت النمو بأرباحها خلال الربع الأول.. ارتفعت 15% إلى 718 مليون دينار



المحلل المالي



واصلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت تحقيق نسب نمو جيدة لأرباحها الصافية، حيث حققت نموا خلال الربع الأول من 2023 بنسبة بلغت 15% لتسجل 718 مليون دينار، بالمقارنة مع 627 مليون دينار في الربع الأول من 2022، حيث لاتزال فرص النمو في صافي أرباح عام 2023 متاحة لعدد كبير من الشركات المدرجة.



ويأتي هذا النمو، بعد أن حققت الشركات المدرجة في البورصة نموا بصافي أرباحها خلال 2022 بنسبة بلغت 6% لتسجل 2.1 مليار دينار، بالمقارنة مع 1.96 مليار دينار صافي أرباح خلال عام 2021، وبعد أن انخفضت صافي الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة في البورصة خلال عام 2020 إلى 792 مليون دينار.



كما يعد هذا النمو في النتائج المالية للشركات المدرجة بالسوق الكويتي، نتيجة نمو الإيرادات التشغيـلـيــة الإجمالـيــة للشركات المدرجة بالربع الأول من 2023 بنسبة 13% لتسجل 3.69 مليارات دينار، بالمقارنة مع 3.28 مليارات دينار للربع الأول من 2022، وذلك بعد نمو 21% في 2022، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بلغت 13.3 مليار دينار.



وقطاعيا ساهم قطاع البنوك بنسبة 55% من صافي أرباح الشركات المدرجة وأيضا ساهم بنحو 25.7% من الإيرادات التشغيلية الإجمالية في الربع الأول من عام 2023 بينما ساهم قطاع الاتصالات بنسبة 19.2% وبإيرادات تشغيلية بلغت 710.3 ملايين دينار.



أما قطاعا الصناعة والخدمات المالية فكانت مساهمتهما 17.5% و15% على التوالي، وبلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 34 شركة وبخسارة بلغت قيمتها 19.3 مليون دينار.



ومن الملاحظ تحسن هامش صافي الربح في الربع الأول من السنة إلى 19.4% بالمقارنة مع 19.1% للربع الأول من عام 2022، وبالتزامن مع نمو الإيرادات التشغيلية فقد ارتفعت أرباح التشغيل المجمعة للشركات بنسبة 11% لتسجل 1.03 مليار دينار في الربع الأول من عام 2023 وبهامش ربح تشغيلي نسبته 24%.



أما بالنسبة لأعلى 30 شركة من حيث صافي الأرباح فقد بلغ صافي أرباحها للربع الأول 2023 حوالي 668.5 مليون دينار أي ما يعادل 93% من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة وأيضا ساهمت بحوالي 74% من الإيرادات التشغيلية للشركات المدرجة.



بينما بلغت إجمالي موجودات قائمة أعلى 30 شركة ربحية بالبورصة حوالي 144.5 مليار دينار أي ما يعادل 89% من موجودات جميع الشركات المدرجة وبقاعدة حقوق مساهمين قوية بلغت 20.2 مليار دينار أي ما يعادل 75% من إجمالي حقوق مساهمي الشركات المدرجة.



وعلى صعيد المركز المالي للشركات المدرجة، فمن الملاحظ نمو إجمالي موجودات الشركات المدرجة خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 9.3% لتسجل 163 مليار دينار بالمقارنة مع 149.1 مليار دينار نهاية عام 2022.



أما حقوق المساهمين فكذلك ارتفعت بنسبة 6% لتسجل 27 مليار دينار بالمقارنة مع 25.5 مليار دينار نهاية عام 2022. وبالتالي شكلت حقوق المساهمين 16.6% من إجمالي الموجودات بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين لمجمل الشركات خلال الربع الأول وعلى أساس فترة آخر 12 شهرا المنتهية في 31 مارس 2023 ما نسبته 8.2% دون تغيير عن عام 2022.