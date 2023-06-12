شريف حمدي



تراجع أداء صناديق الاستثمار المحلية التي تستثمر في سوق الأسهم الكويتية خلال تعاملات مايو الماضي بشكل لافت، وتراوحت خسائر الصناديق التقليدية والإسلامية على حد سواء ما بين 2.9% و5.4% لتزيد من حجم التراجع بشكل عام منذ بداية 2023.



وجاء هذا الأداء انعكاسا لمؤشرات البورصة على مدار الشهر الماضي والتي تجلت في خسائر مؤشر السوق الأول بنحو 418 نقطة بنسبة 6%، وكذلك تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3% بعد خسارته 166 نقطة، وبالتالي تراجع مؤشر السوق العام الذي يقيس أداء المؤشرين معا بنسبة 5% بعد خسارته 346 نقطة، وكانت هذه التراجعات جراء التوسع في عمليات البيع لكثير من الأسهم المدرجة.



وظهر من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء» وفقا لتقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، ان 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية تراوحت خسائرها منذ بداية السنة حتى نهاية مايو الماضي بين 2.4% و8.1%.



كما ظهر من الإحصائية ان 3 صناديق تجاوزت خسائر مؤشر السوق الأول التي تقدر من بداية العام حتى 31 مايو الماضي 7.7%، في حين تجاوزت خسائر 8 صناديق أكثر من 6%، علما أن مؤشر السوق الأول قلص من حجم خسائره خلال تعاملات الشهر الجاري لتصل إلى 5.7% من بداية السنة جراء تحسن نسبي في مجمل أداء البورصة مع عودة الزخم الشرائي لعدد من الأسهم خاصة القيادية التي تشكل القوام الرئيسي لمكونات اغلب الصناديق الاستثمارية ما يشير إلى تحسن في أدائها بنهاية الشهر الجاري.



عربيا، تبين من الإحصائية ان أفضل أداء على مستوى الصناديق من بداية السنة بشكل عام كان صندوق زاجل للخدمات والاتصالات الإسلامي بنسبة 11.9%، تلاه صندوق الأثير للاتصالات التقليدي بمكاسب 5.6%.



وخليجيا، جاء صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية بالصدارة على مستوى الصناديق الخليجية الإسلامية بمكاسب 3.04% من بداية السنة، والصندوق الاستثمـــاري للأسهـــم الخليجية بمكاسب 2.3% وهو صندوق تقليدي.