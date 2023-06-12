علي إبراهيم



قام المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي، د.منصور الشمالي، بدور حيوي بشأن انتخاب المجلس التنفيذي للبنك الدولي، لرئيسه الجديد، أجاي بانغا، الذي تم ترشيحه للمنصب من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن.



يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي قام بها الشمالي مع الـ 12 دولة التي يمثلها في البنك الدولي، ومنها مصر ولبنان والأردن وفلسطين بالإضافة إلى دول مجلس التعاوني الخليجي، وذلك في إطار من العمل المشترك لدعم مرشح الرئيس الأميركي للوصول إلى منصبه في البنك الدولي.



ولم يكن دور الشمالي في هذا الشأن منفردا إذ جاء ضمن مشاورات وجهود مشتركة أيضا مع المعنيين وزراء المالية في الدول التابعة له الذين قدموا له المشورة وكل الدعم اللازم للمضي قدما في إجراءاته بدعم رئيس البنك الدولي الجديد أجاي بانغا.



وفي هذا السياق، أشاد الشمالي ببانغا الذي التقاه شخصيا اكثر من مرة وخبرته الثرية والمتنوعة وأبدى تفاؤله بالمرحلة القادمة وقيادته لمجموعة البنك وتعامله مع التحديات العالمية المختلفة.



ويمثل مكتب المدير التنفيذي (EDS 11) في البنك الدولي د. منصور الشمالي، كلا من البحرين وجمهورية مصر العربية والأردن والعراق والكويت ولبنان وجزر المالديف وعمان وقطر وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية.



ويعمل الشمالي في اجتماعات مجموعة البنك الدولي ويشارك في المشاورات والمفاوضات المباشرة نيابة عن البلدان، وكل ذلك أثناء العمل على تعزيز وتحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك.